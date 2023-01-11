避免年節前交通黑暗期 桃園市府拆圍籬、縮小工區

桃園捷運綠線持續施工，包括桃園、八德、蘆竹等行政區因圍籬範圍過大，陷入交通黑暗期，市民抱怨連連。市府捷工局表示，包括桃園區介壽路、中正路都已退縮圍籬，將持續拆除沒必要的圍牆，恢復通行空間。因應春節來臨，桃園市長張善政今也指示各局處成立「居民服務小組」，在年節期間即時回應市民通報案件。

綠線施工路段貫穿桃園區和八德區精華地段，因圍籬占用道路，不只沿線商家無法營業，死傷數也提高。桃園市交通警察大隊統計，綠線2018年施工後，2019年A1和A2事故數從465件上升到493件，其中，G06站附近的桃園區介壽路三民路口至介新街口、八德區介壽路一段福林街口，事故數從72件上升為129件，2021年更增加到159件。

捷工局近期順應民意，針對6處工區退縮圍籬，如G06站周邊的桃園區介壽路原本圍籬長達260公尺，已縮短125公尺；另G08站附近的桃園區中正路，原本僅開放對側騎樓，近期圍籬退縮後，工區兩側皆可通行。

捷工局長劉慶豐表示，其餘改善範圍包括桃園區中正北路320巷至南竹路、蘆竹區南崁路2段至長興路口、G05站八德區介壽路、G09站桃園區中正路，最快本月31日、最慢3月31日完成；改善工程除了退縮圍籬，也會改善標誌標線、增設左轉車道、解決騎樓占用問題。

春節將至，交通局今表示，市府管轄道路仍有105案還在占用道路施工，為避免開挖影響交通，本月16日至30日除緊急搶修或捷運、汙水下水道施工外，其餘一般工程將管制挖掘，若已施工案件需於16日前完成道路修復。

目前全市共46處汙水工作井，水務局表示，除中壢區新生路、三光路、桃園區國際路二段、大興西路三段、中平路、八德區建國路持續施工，其餘都將暫停，施工期間會增派義交指揮，即時追蹤監控工區現況，降低衝擊。