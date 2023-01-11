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新春春聯也玩大新竹合作？ 新竹縣市撞字這4字

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣市2023年新春春聯題字巧妙「撞字」，同為「竹報平安」，新竹縣長楊文科獲悉後回應，也是一樁好兆頭。圖／縣府提供
新竹縣市2023年新春春聯題字巧妙「撞字」，同為「竹報平安」，新竹縣長楊文科獲悉後回應，也是一樁好兆頭。圖／縣府提供

新竹市長高虹安今天公布上任第1年的新春春聯題字為「竹報平安」，不約而同與隔壁新竹縣發放的春聯「撞字」都是「竹報平安」。高虹安笑說，新竹縣市沒有事先討論，可能心有靈犀；新竹縣長楊文科獲悉後回應，也是一樁好兆頭。雙方都認為縣、市間有默契，也成了一樁另類新竹縣市合作。

新竹市今年春聯題字「竹報平安」，巧妙融合「竹」與市長高虹安姓名的「安」字，不過意外和新竹縣春聯巧妙「撞字」，高虹安說「對於未來新竹縣市合作，也算是個好兆頭吧」。

新竹縣長楊文科說，「竹報平安」代表報平安的寓意，今年不約而同與新竹市長高虹安選用相同春聯題字，也是一樁好兆頭。相信未來對於新竹縣市交通、環保議題，縣市之間不約而同有默契，達到大新竹生活圈共好，讓新竹地區鄉親更平安、幸福。

縣府民政處表示，新竹縣「竹報平安」春聯今年共印製22萬份，將透過村里鄰長，與農民曆一起發給新竹縣每個家戶。

春聯 高虹安

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