水墨大師韓錦田畫「白兔」送高虹安 題這7字頗具深意

新竹市政府今年邀請台灣水墨大師「五全才子」 韓錦田書寫「竹報平安」賀歲春聯，印製逾17.5萬份，即日起發放全市各家戶及社區管委會。韓還特地畫了一幅眼神明亮、極富意趣的白兔致贈給市長高虹安，畫上題字「守住潔淨一身白」，頗具深意。

竹市府行政處下午指出，韓錦田老師是新竹市在地的書畫名家，精通畫、詩、書、盆栽、品茗，藝壇人譽為「五全才子」。其幼年經歷光復後物資貧乏年代，憑藉著繪畫天賦與對自我的要求，勤奮苦學，在水墨畫展現獨特的風格與情懷。

市府行政處說，個性豪邁的韓老師，年逾80歲高齡仍精神奕奕、親和力十足，今年特別邀請韓老師書寫「竹報平安」賀歲春聯，祝賀新竹市民歲歲平安、兔年行大運。

韓錦田還畫了一幅白兔送給高虹安市長，畫上題字「守住潔淨一身白」，期許高市長帶領市府團隊展現市政新氣象，如白兔一樣潔淨清廉，讓社會清新、市民安樂生活。

行政處指出，除了賀歲春聯外，今年也推出兔年創意紅包袋及開運一元小紅包設計，紅包袋上跳躍的兔子，象徵躍向花團錦簇的喜氣新年；一元小紅包以二摺形式，透過雙重燙金加工，一層層打開紅包，在喜兔的帶領下奔往繽紛燦爛的癸卯年，祝福大家金兔年前途(錢兔)似錦、好運連年。

明天上午9時起，新竹市三區區公所、稅務局服務台及市府服務中心等5處地點，免費致贈新春開運組，包含賀歲春聯、紅包袋組及開運小紅包，每人限領一份，數量有限，送完為止。