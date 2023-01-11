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新竹遠東化纖輕質油外洩汙染 違反水汙法最高可罰500萬

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨6時20分左右傳出輕質油外洩意外，造成鳳山溪水汙染，滿布漂浮吸油棉。圖／竹縣環保局提供
新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨6時20分左右傳出輕質油外洩意外，造成鳳山溪水汙染，滿布漂浮吸油棉。圖／竹縣環保局提供

新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨6時20分左右傳出輕質油外洩意外，造成鳳山溪水汙染，滿布漂浮吸油棉，廠方及縣府環保局緊急動員50餘人，於燃料油洩漏區域鋪設攔油索及吸油棉進行圍堵，預計今下午即可完成汙染河段清除作業。環保局人員現場稽查，認定違反水汙染防治法第28條，最高可罰500萬元。

縣府環保局表示，接獲報案後在第一時間派員趕抵現場，立即在下游緊急布設攔油索，順利將漏油攔住，並於該河段架設6道攔油索進行油汙去除工作，針對廠內則加強防堵及溝渠油汙抽除工作。現場已將油槽內剩餘燃料油抽出分裝處理，且將廠內水溝及陰井內油品同步抽除，並要求遠東新世紀公司派員加強善後工作。

環保局派員現場稽查後，結果顯示洩漏事件因輕質燃料油槽外洩所造成，廠內油料輸送設施故障造成油品持續灌入槽體，現場雖設有防溢設施（約可容納5公秉），但仍造成大約1公秉左右輕質燃油溢出，並透過雨水溝流入鳳山溪綿延約1公里。

環保局稽查認定違反水污法第28條，可開罰20萬至500萬元不等，後續將依相關規定處理。遠東集團董事長徐旭東今天上午出席遠百竹北開幕，被媒體問到纖廠油汙外洩事件，是否針對遠化新埔總廠的製程設備更新，或汙染防制設備預算提高，徐旭東回應會再加強、繼續努力。

新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨傳出輕質油外洩意外，廠方及縣府環保局緊急動員50餘人於燃料油洩漏區域鋪設攔油索及吸油棉進行圍堵。圖／竹縣環保局提供
新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨傳出輕質油外洩意外，廠方及縣府環保局緊急動員50餘人於燃料油洩漏區域鋪設攔油索及吸油棉進行圍堵。圖／竹縣環保局提供
新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨6時20分左右傳出輕質油外洩意外，造成鳳山溪水汙染，滿布漂浮吸油棉。圖／竹縣環保局提供
新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨6時20分左右傳出輕質油外洩意外，造成鳳山溪水汙染，滿布漂浮吸油棉。圖／竹縣環保局提供
新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨傳出輕質油外洩意外，廠方及縣府環保局緊急動員50餘人於燃料油洩漏區域鋪設攔油索及吸油棉進行圍堵。圖／竹縣環保局提供
新竹縣新埔鎮遠東化纖今天清晨傳出輕質油外洩意外，廠方及縣府環保局緊急動員50餘人於燃料油洩漏區域鋪設攔油索及吸油棉進行圍堵。圖／竹縣環保局提供

漏油 新竹

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