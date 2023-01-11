竹市議員籲校園導護交給專業 市府教育處研擬招募志工

民進黨籍新竹市議員曾資程今天開「導護交給專業、教師回歸校園」記者會，表示近日接獲多名老師陳情，反映被迫站導護，背負許多無形壓力，過去高雄曾發生女導師被追撞意外，卻因站導護無法源依據而不給付相關保險的情形，要求市府正視調整。

市府教育處回應，除了改善校園周邊通學環境，也將透過訂定交通導護志工的招募計畫努力招募志工、請駐區警察局及義交來協助支援路口交通指揮，市府也將針對職場投保團體意外險，確保執勤安全有保障，最後市府也會向中央反映盼建立完善法規。

曾資程說，許多老師心聲反映站導護不是法定工作，也擔心沒法源依據，一旦發生危險難釐清權責，過去花蓮曾有判例，有老師因為站導護，沒能在留校打掃的學童旁邊監護，有學生因意外受傷被家長提出國賠訴訟，雖最後免賠，但纏訟仍是身心俱疲。

曾資程說，自己早上6、7點去許多國中小了解站導護情形，不少學校安排老師、主任、校長或學校行政輪班，或是請義交、民防、家長甚至大樓保全協助，但這些人沒有交通專業，路口交通導護應交給有交通指揮權、管制人員等相關專業人士來執行。

「老師的工作不該被無限上綱！」曾資程表示是替老師發聲，前年底高雄就有女老師因交通導護被追撞至失能，但卻因站導護無法源基礎，意外責任險等保險都不給付。

竹市府教育處回應，守護學生安全包含通學安全是中央、縣市政府、學校、親師生與社區等共同努力的方向。學校導護人員執勤的重點在於執行的工作區域，要避免執行危險路口，以確保執行人員的安全，學校也要對執勤人力、工作分配進行妥善規畫。

教育處社教科也說明針對導護工作，目前持續改善學校周邊通學步道、路口交通號誌、標線環境等，也將擬定交通導護志工的招募計畫、請駐區警察局及義交協助支援路口交通指揮，市府也將投保團體意外險，確保執勤安全有保障。