被影射涉入公園遭倒廢棄物 竹市前議員駁斥並研議提告求償

新竹市立棒球場工程挖出廢棄物，持續引發各界討論，近日又有媒體人黃揚明翻出無黨籍市議員田雅芳2019年曾在議會質詢指出綠光公園挖出廢棄物，與民進黨前市議員李妍慧有關。李今天發文駁斥相關評論，並要求黃揚明、田雅芳一周內舉證，否則將以民事訴訟求償，直到道歉為止。

李妍慧今天在臉書發文表示，有關於綠光公園用地的爭議是奠基於錯誤事實的評論跟影射，指田議員的質詢是舊聞了，並質疑其質詢內容是正確的嗎？有經查證確認嗎？她質詢稿中不說昌益回填廢棄土，只敢影射，網路名嘴卻直接抹黑成回填廢棄土。

李妍慧說明，綠光公園用地是昌益建設購入後因為都市計畫規定捐地給市府（約2006年），原為汙水處理廠用地，捐地時應當時的許明財市長要求做土表環境綠美化，合乎規定。約在2017年市府變更為公園用地，整建的過程中開挖發現廢棄物。

據查原地主跟市府都不知道這堆廢棄物從何而來？何時埋入？當時的市府要求捐地者清除垃圾，地主也同意支付這筆費用來移除廢棄物。李妍慧說，但卻被議員質詢說成「市長不嚴逞建商、只允諾要求建商清除」，強調作為負責任的市議員應該要對市政運作的事實有所了解。

李妍慧在貼文中也要求黃揚明及田雅芳在一周內舉證她涉入綠光公園傾倒廢棄土的明確事證，以昭公信，否則將以民事訴訟方式求償彌補名譽損害，還要從田議員不當質詢那日2019年6月5日起算，一天求償1000元，直到道歉為止，求償所得將全數捐給弱勢孩童當餐費。

針對網路討論昌益建設集團董事長楊玉全是李妍慧公公，李也強調，楊玉全董事長不是她公公，自己也不是他的媳婦，拜託網軍們要攻擊前也先爬文一下好嗎？強調楊家本來就是新竹地方的大家族，是重要仕紳，自己只是因緣際會與其有姻親關係而已。

「我從事政治工作多年，個人言行絕對經得起考驗！」李妍慧最後也重申，新竹不大，在地熟悉新竹的人，都清楚真相是甚麼，所有對她的不實指控，請拿出證據，否則都將循所有途徑捍衛自身清白，並強調公共事務當然可受公評，但請基於事實，而非捕風捉影的造謠。