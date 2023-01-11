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124乙線危險路段改善兩案並陳 鍾東錦會勘盼加速作業

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（中）上午會勘南庄124乙線道路田美攔河堰附近的危險路段，聽取改善方案及各方意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）上午會勘南庄124乙線道路田美攔河堰附近的危險路段，聽取改善方案及各方意見。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三灣與南庄鄉往來的交通要道124乙線道路，在南庄田美攔河堰附近因路幅緊縮且有連續彎道、坡度起伏等危險因子，縣府將爭取公路總局補助辦理改善工程，縣長鍾東錦上午會勘，改善方案包括原路拓寬及截彎取直，或沿河川法線採高架方式2項，縣府將邀相關單位、地方討論後，擇優提報爭取。

縣府工務處長古明弘簡報指出，124乙線西起三灣鄉下員林，往東延伸至南庄鄉桂竹林，全長約7.8公里，全線在6.1公里前的路寬維持12公尺，但一過攔河堰因受限地形緊縮為8公尺，且銜接多處彎道並有坡度，大型車與機車同一車道，成為易肇事路段；此路段是民眾進出南庄重要道路，且攸關地方觀光發展，亟須拓寬改善長約1000公尺的危險路段，以保行車安全。

鍾東錦上午與工務處主管會同鄉長羅春蓮及地方人士實地會勘，分別就原路辦理拓寬及截彎取直，或自土地公廟附近沿河川法線採高架方式2項改善方案交換意見，部分地主也到場表達意見。

工務處初步評估，如採舊路拓寬並截彎取直方案，經費約需8200多萬元，如果採高架方式，因涉及徵收用地，技術雖不成問題，但經費遠比前案龐大；與會者討論、分析兩項方案優缺點，地方人士也紛紛表達意見。

鍾東錦表示對各方意見都尊重，指示工務單位充分納入考量。會勘初步作成「兩案並陳」決議，鍾縣長指示工務處盡快將兩案備齊精確圖表、資料，近期邀公路總局、工務單位及鄉親進一步討論，擇定其中一項最佳方案執行，並盼地方多協助，加速改善此路段。

南庄124乙線道路田美攔河堰附近的危險路段，苗栗縣政府爭取辦理改善工程。圖／苗栗縣政府提供
南庄124乙線道路田美攔河堰附近的危險路段，苗栗縣政府爭取辦理改善工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（左）上午會勘南庄124乙線道路田美攔河堰附近的危險路段，聽取改善方案及各方意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（左）上午會勘南庄124乙線道路田美攔河堰附近的危險路段，聽取改善方案及各方意見。圖／苗栗縣政府提供

南庄 鍾東錦 鄉長

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