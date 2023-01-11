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竹市春節便民措施出爐 高虹安宣布：年貨大街18日登場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天率領多名局處長出席「春節便民安心服務」記者會，說明多項便民措施。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天率領多名局處長出席「春節便民安心服務」記者會，說明多項便民措施。記者張裕珍／攝影

農曆春節假期即將到來，新竹市政府今辦「春節便民安心服務」記者會，市長高虹安宣布春安護鈔、居家安全、垃圾清運、長照預約、1999服務專線等便民服務不打烊，也宣布18日起舉辦為期12天年貨大街，讓市民感受濃濃年節氣氛、平安開心迎兔年。

新竹市年貨大街因為疫情停辦3年，市府產發處說明，年貨大街今年將熱鬧回歸，集結南北年貨、生活好物、各式美食及特色攤位等，共預計逾100攤，範圍涵蓋武昌街、東前街、東門街、復興路，時間為1月18日至1月29日的上午8時至晚上10時，陪伴市民過好年，也期待替舊城商圈帶來人潮與商機。

警察局指出，為讓市民安心享受新春連假，今年特別提供春安護鈔服務，民眾只要撥打110專線、分局或轄區派出所電話即可申請，服務免費且保障民眾安全；舉家外出旅遊的市民，也可申請外出安全維護服務，加強住家附近巡邏。

消防局也說明，春節期間仍有充足救災人力，也將安排年貨大街消防演練，並召集攤商加強宣導用火、用電、瓦斯安全，強化攤商及店家防災觀念；另也至人潮聚集場所加強安檢、實施消防設備檢查，如百貨公司、餐廳、電影院等，強化災害預防宣導。

環保局表示，除夕、初五垃圾收運時間調整為早上、下午時段，採沿線收集、機動調度，初一至初四停收垃圾。今年也提高大型家具免費清運服務量能，每日可預約160件，自即日起開放預約至1月20日，全年不限件數、次數免費清運，預約電話03-5388406。超量則順延登記，安排年後清運，除夕至初四暫停登記及清運。

衛生局指出，春節連假期間，衛生局與新竹台大、國泰、馬偕、市立馬偕兒童、南門醫院、國軍6大醫院共同合作，提供24小時急診不打烊及部分門診醫療服務，各急救責任醫院春節門診及急診時間表，可上新竹市衛生局官網查詢。

另，春節期間仍可預約長照服務，需提前於1月19日前電話申請預約，含居家照顧、喘息服務、餐飲服務、交通接送等服務，預約專線請撥1966。衛生局也提醒民眾可預先備妥快篩試劑與口罩，有疑問請洽防疫諮詢專線03-5320900，服務時間上午8時至下午5時。

民政處指出，市長高虹安將從1月20日起，展開全市廟宇參香祈福行程，邀請市民一同跟隨市長腳步參香祈福，還有機會領到限量款開運一元小紅包，詳細時間地點請關注「新竹市 新鮮事」臉書專頁。

高虹安今天出席「春節便民安心服務」記者會感謝市府團隊、警消、清潔人員、1999專線客服人員，以及許多在春節期間仍嚴守崗位的同仁付出，讓市民能安心過好年。

新竹市長高虹安今天率領多名局處長出席「春節便民安心服務」記者會，說明多項便民措施。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天率領多名局處長出席「春節便民安心服務」記者會，說明多項便民措施。記者張裕珍／攝影
新竹市政府產發處長許智堡說明年貨大街活動範圍。記者張裕珍／攝影
新竹市政府產發處長許智堡說明年貨大街活動範圍。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天出席「春節便民安心服務」記者會感謝市府團隊、警消、清潔人員、1999專線客服人員，以及許多在春節期間仍嚴守岡位的同仁付出，讓市民能安心過好年。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天出席「春節便民安心服務」記者會感謝市府團隊、警消、清潔人員、1999專線客服人員，以及許多在春節期間仍嚴守岡位的同仁付出，讓市民能安心過好年。記者張裕珍／攝影

年貨大街 春節 衛生局

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