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首年營收65億！遠百竹北今正式開幕 目標「好還要更好」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
遠百竹北今天由遠東企業集團董事長徐旭東（左）和新竹縣長楊文科（右）共同敲下客家金鑼後，宣告正式開幕。記者王淑君／攝影
遠百竹北今天由遠東企業集團董事長徐旭東（左）和新竹縣長楊文科（右）共同敲下客家金鑼後，宣告正式開幕。記者王淑君／攝影

遠百竹北去年1月14日起試營運至今長達一年，今天由遠東企業集團董事長徐旭東和新竹縣長楊文科共同敲下客家金鑼後，宣告正式開幕。徐旭東肯定此BOT案對縣市政府和企業開創雙贏，首年營業額突破65億元。楊文科盛讚徐投資精準，更稱遠百竹北是新竹縣的「金雞母」。

遠百竹北去年1月起試營運，期間因受疫情影響，延遲到今天才正式開幕。遠百竹北表示，第一年營業額已經寫下65億元的業績，超過預期50億元目標，今年期盼「好還要更好」。

徐旭東表示，竹北原非他所設定開設百貨公司的地方，但事在人為，「這個店比台北、高雄任何一個點差」。這裡聚集親子、高科技族群，第一年創下65億元業績，也帶動竹北房地產發展。

徐旭東說，遠百竹北裡不但有結合客家藝文元素設計的「好客天棚」等3座國際級大型公共藝術作品，也規畫全國首見、150坪大的十興里民活動中心。里民活動中心破天荒設在百貨公司裡，提供社區居民活動使用，這是該集團展現企業社會責任的表現。

縣長楊文科說，遠百竹北在該集團首年業績，僅次台中、板橋店，站上該集團第3名，是新竹縣的「金雞母」。而縣府跟遠百間的BOT合作案，除了擁有開發權利金收入，每年還有土地租金、固定權利金以及變動權利金等收入。在變動權利金的部份，依規收取遠百竹北年營業額的3%；以去年遠百竹北業績65億元為例，今年縣府就可以收到1.95億元，加上固定權利金等，縣庫1年即有破2億元挹注。

此外，遠百竹北試營運期間已舉辦數10場公益送暖活動，合作單位包含新竹縣政府、民間社福機構到校園團體都有；今天在開幕典禮，也以集團名義送出144件運動球鞋和背包給五峰國小學童，讓他們能持續在各大運動賽事中發光發熱。

遠百竹北今天在遠東企業集團董事長徐旭東（左）和新竹縣長楊文科（右）見證下，正式開幕。記者王淑君／攝影。
遠百竹北今天在遠東企業集團董事長徐旭東（左）和新竹縣長楊文科（右）見證下，正式開幕。記者王淑君／攝影。
遠百竹北規畫有結合客家藝文元素設計的「好客天棚」等3座國際級大型公共藝術作品。記者王淑君／攝影
遠百竹北規畫有結合客家藝文元素設計的「好客天棚」等3座國際級大型公共藝術作品。記者王淑君／攝影
遠百竹北今天正式開幕，2023年目標「好還要更好」。記者王淑君／攝影
遠百竹北今天正式開幕，2023年目標「好還要更好」。記者王淑君／攝影
遠東企業集團董事長徐旭東肯定遠百竹北BOT案對縣市政府和企業開創雙贏。記者王淑君／攝影
遠東企業集團董事長徐旭東肯定遠百竹北BOT案對縣市政府和企業開創雙贏。記者王淑君／攝影
遠百竹北今天由遠東企業集團董事長徐旭東（中左）和新竹縣長楊文科（中右）共同敲下客家金鑼後，宣告正式開幕。記者王淑君／攝影
遠百竹北今天由遠東企業集團董事長徐旭東（中左）和新竹縣長楊文科（中右）共同敲下客家金鑼後，宣告正式開幕。記者王淑君／攝影
遠百竹北試營運期間已舉辦數10場公益送暖活動，今天在開幕典禮，也以集團名義送出144件運動球鞋和背包給五峰國小學童。記者王淑君／攝影
遠百竹北試營運期間已舉辦數10場公益送暖活動，今天在開幕典禮，也以集團名義送出144件運動球鞋和背包給五峰國小學童。記者王淑君／攝影
遠百竹北今天正式開幕，2023年目標「好還要更好」。記者王淑君／攝影
遠百竹北今天正式開幕，2023年目標「好還要更好」。記者王淑君／攝影
遠百竹北規畫有結合客家藝文元素設計的「好客天棚」等3座國際級大型公共藝術作品。記者王淑君／攝影
遠百竹北規畫有結合客家藝文元素設計的「好客天棚」等3座國際級大型公共藝術作品。記者王淑君／攝影

業績 新竹 楊文科

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