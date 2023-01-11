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「石虎上不去」地方反彈！140縣道區測調整經費爭議可望解決

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗140縣道實施區間測速引發地方抱怨，縮減高架路段測速的方案因經費問題卡關，經縣府與地方溝通後，可望解決爭議。聯合報資料照片
苗栗140縣道實施區間測速引發地方抱怨，縮減高架路段測速的方案因經費問題卡關，經縣府與地方溝通後，可望解決爭議。聯合報資料照片

苗栗「南橫公路」140縣道因石虎保育等問題實施區間測速，但兩段全長約9公里且包括石虎「上不去」的高架道路，引發地方反彈，全案目前朝調整測速路段並取消高架的方案規畫，但因經費埋單問題「卡關」，縣長鍾東錦今天與卓蘭鎮長初步溝通達成共識，將設法協助解決經費，全案曙光已現。

140縣道是卓蘭鎮對外聯繫的重要道路，但數年前因石虎路殺頻傳，縣府為石虎保育及交通安全，去年3月底在三義、卓蘭路段實施兩段雙向區間測速，速限60公里，不料引發卓蘭民眾反彈，抱怨管制路段太長、速限低，讓便捷雙向4線道路失去應有功能，罰單更是滿天飛，要求提高速限或取消高架區測路段。

140縣道實施區間測速的路段16.1公里到23.1公里、23.1到25公里共分兩段，但第一段僅19至20公里為平面道路，其餘都是高架道路，並無石虎保育顧慮，因應地方強烈陳情，相關單位有共識縮減高架路段測速，但道安會報月前討論提案，調整方案需300萬至600萬元經費，決議由鎮公所支應辦理，但鎮公所拒絕埋單，全案又卡關。

鍾東錦上午表明將與卓蘭鎮長詹錦章溝通研商是否分攤經費，稍後雙方在縣長下鄉座談時初步溝通，將由縣府設法將找經費解決，詹錦章也對此樂觀其成，全案經費爭議可望解決。

縣警局交通隊指出，調整方案仍維持兩個路段的區間測速，第一段將從16.1公里至23.1公里縮減為19至20公里，僅1公里平面道路實施區測，高架道路將不在區測範圍，先前地方傳出已取消整段區測是誤傳，在調整案未完成前，現行執法路段仍維持不變，提醒用路人注意。

縣府農業處統計去年縣內石虎路殺事件共11起，其中並無140縣道的案例，今年初已發生2起，地點分別在台6線、台61線公路。

石虎 測速 速限

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