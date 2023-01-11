沒有約好！高虹安新年春聯「竹報平安」和竹縣撞字

新竹市長高虹安今天公布上任第1年的新春春聯題字為「竹報平安」，不僅題字巧妙融合「竹」與她姓名的「安」字，還意外跟隔壁新竹縣發放的春聯「撞字」都是「竹報平安」。高虹安笑說，新竹縣市沒有事先討論，可能心有靈犀，「對於未來新竹縣市合作，也算是個好兆頭吧！」

為了迎接農曆過年即將到來，新竹市政府今天邀請有「五才全子」之稱的書畫大師韓錦田提筆揮毫，替春聯題字「竹報平安」，希望為新竹市帶來除舊布新、闔家平安的吉祥寓意，即日起將透過民政里鄰系統發放給新竹市家家戶戶。

新竹市政府今年也設計兔年的紅包袋、黏貼有1元硬幣的開運小紅包，連同「竹報平安」春聯作為賀年三件組。從明天（12日）上午9點開始，民眾可到3區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心免費領取，但是數量有限、送完為止。

高虹安表示，今年過年自己將從1月20日小年夜開始，展開全市的廟宇參香祈福行程，屆時行程將於「新竹市新鮮事」公布，也歡迎民眾一起到廟宇拜年走春，她也將在現場發放限量的開運小紅包，希望大家新的一年都能滿載而歸、鴻圖大展。