竹市這公共工程曾挖出500噸廢棄物 高虹安：相信非個案

新竹市立棒球場淺層土壤日前被挖出廢石、紅磚、廢電線等廢棄物，引發各界關注，媒體人黃揚明昨晚在臉書發文貼出前年報導，指新竹市國際展演中心工程也曾挖出500公噸廢棄物，再度掀起討論。市長高虹安說，「相信這不是單獨個案」，地方政府有責任要好好把關，新竹市民都不想當冤大頭。

被點名的公共工程為新竹市國際展演中心暨地下停車場工程，該場館座落於市府規畫的「藝文高地」內，工程在2020年9月動工，但前年施工廠商在下挖基礎時，卻挖到多達500噸的廢棄物，由於廢棄物外運花費不少時間，原訂2022年底完工確定跳票。

高虹安今天對此表示，從新竹棒球場事件爆發後，陸續收到議員的關切、民眾的檢舉，過去也有許多議員的質詢，提到新竹市有公園或展演中心基地底下，都曾發生挖出廢棄物的情形，「我相信這個可能不是一個單獨的個案」。

高虹安說，針對公共工程底下傾倒廢土，不管是不肖廠商或是不當行為，未來市府將會持續進行檢討，她也認為除了新竹市，相信全台灣現在的公共工程都會引以為鑑，怎麼樣能夠在監督、監工跟監造的部分，能夠盡量加強不要讓這類事情再度發生。

高虹安也提及，不管是清運或是傾倒上，其實都必須要做紀錄跟計算，甚至有些運送上需要有GPS軌跡等，但還是會發生這種憾事，市府也未來也會檢討相關查核事項，避免不要再發生類似事情，畢竟這些都是人民的血汗錢，新竹市民也不想要當冤大頭，地方政府有責任要好好把關。