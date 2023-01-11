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龍潭下水道施工1月16日起暫停 桃警教春節出遊「如何避開壅塞路段」
農曆春節連假將至，桃園市警局龍潭分局今年盤點龍潭往年易壅塞路段，日前與市府交通局、公路總局復興工務段辦理會勘，龍潭警方今天上午表示，過年前往小人國、六福村遊樂區、客家茶文化館遊客，建議使用國3高原交流道，前往石門水庫或石門山風景區走春遊客，建議走國3龍潭交流道。
半年多來，市府汙水下水道工程施工機具放置、圍籬影響，龍潭市區聖亭路、中豐路周邊道路，尖峰時段塞車嚴重，引起民怨不少，龍潭分局表示，經向施工單位確認，聖亭路、中豐路周邊汙水下水道工程將在1月16日前暫停施工，現場工程機具、圍籬撤走，舖設臨時路面提供通行，改善過年期間免於塞車。
龍潭區鄰近小人國、六福村遊樂園區、龍潭觀光大池、石門水庫，新增客家茶文化館景點開館，天光大廳開放迎賓，熱門連續劇「茶金」特展還原場景，適合民眾春節連假走春。
龍潭分局表示，春節連假前往小人國、六福村遊樂區、客家茶文化館景點，建議使用國3高原交流道；前往石門水庫、石門山風景區，建議走國3龍潭交流道，回程避免高原交流道車輛負載過大，建議北上利用國3龍潭交流道、南下利用關西交流道，分流行車避免塞車。
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