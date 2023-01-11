新竹棒球場估驗進度遭疑？竹市府發言人今秀工程估驗表

新竹市立棒球場工程持續受矚目，民進黨市議員劉康彥近日接連質疑市府說明工程交付金額、估驗進度數字，昨晚再批市府稱估驗進度實則84.1006%，並非市府所稱88.3454%。市府發言人施淑婷今天秀出最新的工程估驗表，強調估驗進度確實為88.3454%、核發金額為9.5億餘元，「不知道劉議員數字怎麼算出來的？」

施淑婷今天拿出一份新竹市立棒球場新建統包工程最新第17期的工程估驗表，估驗時間為2022年7月6日，上頭載明承包廠商為巨佳營造，該期估驗項目有外野結構補強、外野大螢幕、內外野連接空橋、新建全壘打牆等，估驗進度到88.3454%。

高虹安受訪表示，針對新竹棒球場案，市府會面對幾個頭痛的問題，包括已經點交給龍來公司營運，恐會被解約、求償，市府正在努力釐清相關責任，由於前市府留下部分需要追加預算，後續是否還要花更多錢改善，都需要時間一一釐清，希望外界體諒。

相關工程交付金額與估驗數字被質疑弄錯？高虹安表示，已經透過新聞稿澄清過，但有議員與綠營側翼有用到不正確數字，會請發言人詳細說明，另有媒體提問黨主席柯文哲關切棒球場案件，高也回應只是關心目前狀況而已，沒有特別提建議。

施淑婷說明棒球場工程估驗進度88.3454%、工程進度98.6250%，不清楚劉康彥議員提到的84%數字如何計算出來？她強調，88%數字是市府同仁看過後確認的數字，希望新竹棒球場案能回歸到不要讓市民權益受損的方向，市府也會妥善處理。

外界也關切棒球場運用土方是否有問題？施淑婷表示，土方部分已經在第五、六期結束估驗，市府會去想辦法要求廠商改善，是否大面積開挖，還要與廠商討論決定。至於1月中旬是原定的工程改善完成時間，但因日前挖出廢棄物，改善時間還須討論。