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桃園水果月曆太搶手 民眾敲碗喊加印 農業局這樣回

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園水果月曆供不應求，市府農業局表示，加印最快要年後才能發送，因此決定不再加印，未來會研議是否增加印刷份數。記者朱冠諭／攝影
桃園水果月曆供不應求，市府農業局表示，加印最快要年後才能發送，因此決定不再加印，未來會研議是否增加印刷份數。記者朱冠諭／攝影

桃園每年的水果月曆都很搶手，今年印製18萬份同樣供不應求。許多民眾紛紛詢問是否有加印計畫，對此，市府農業局表示，經詢問廠商，即使加印最快要年後才能發送，由於時間太晚無法滿足民眾需求，因此決定不再加印，未來會研議是否增加印刷份數，也會重新評估發送機制。

桃園市農業局每年都會印製「農業之美」月曆，因以水果為主，常被民眾稱水果月曆。月曆中不只有豐富的桃園農產，還以休閒區花卉為背景，宣傳各休閒區特色，受到民眾喜愛。

農業局去年底將18萬份水果月曆，發放給市府局處、區公所等單位，也提供民代發給民眾，不過有藍營議員認為分發不公平，每人只拿到100份月曆，批評部分議員不只數量充足還能加碼，質疑是大小眼。也有許多民眾致電市府，詢問有無加印計畫。

農業局表示，每年市議員及里長都各有100份固定的配額，但依然非常搶手，供不應求；近期詢問廠商加印時程，確定要等到年後才能完成，由於時間點太晚，所以決定不再加印，對市民表示抱歉；農業局未來會研議是否增加印刷份數，並檢討發送機制；也呼籲民眾春節期間，可以實際走訪桃園的休閒農業區，親自體驗大自然，療癒身心。

月曆 桃園 議員

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