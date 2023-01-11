檢討桃園停水SOP 張善政想起和賴清德的這段往事

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂，導致逾33萬戶大停水。市長張善政今早在市政會議表示，這次停水凸顯市府所有局處都必須強化防災應變措施，他也提到擔任行政院長時，曾與時任台南市長賴清德一同勘災，當時賠償都要及時做到位，勉勵所有局處都要盤點局內業務，做好風險評估。

張善政致詞表示，桃園供水這幾天出問題，讓他想到應該趁機強化市府整體防災應變機制，其實不只颱風火災，突然大規模停水也是要防災應變，「我要強調的是我們應該檢討，每一個局處都要回頭檢視自己的業務，有無潛在的風險，將來萬一出現的話有無應變措施。」

張善政提到，他擔任行政院代理院長期間，發生2016年霸王寒流，氣溫急降造成台南很多魚塭損失，剛好也是發生在過年前，許多漁民苦不堪言；當時他跟賴清德、農委會及時勘災，就是為了將賠償漁民的金額做到位。

張善政說，他想藉此提醒農業局，如果突然發生寒流等異常氣候，是否已經有配套、SOP等因應措施補償農漁民；其他局處也要回去盤點，對自己業務做風險評估，雖然消防局本來就有一些應變措施，但大家要構思得更完整，並討論細部做法。