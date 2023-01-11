快訊

不只捷星！星宇航空本月初飛日本 接獲炸彈威脅

金球獎／「媽的多重宇宙」發威 楊紫瓊封喜劇類影后、關繼威奪男配角

高三師自訂「豪華謝師宴」每人收1200 家長震驚：一定要辦高級餐廳？

檢討桃園停水SOP 張善政想起和賴清德的這段往事

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政認為桃園停水事件後，市府應全面檢討防災應變措施。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政認為桃園停水事件後，市府應全面檢討防災應變措施。記者陳右豪／攝影

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂，導致逾33萬戶大停水。市長張善政今早在市政會議表示，這次停水凸顯市府所有局處都必須強化防災應變措施，他也提到擔任行政院長時，曾與時任台南市長賴清德一同勘災，當時賠償都要及時做到位，勉勵所有局處都要盤點局內業務，做好風險評估。

張善政致詞表示，桃園供水這幾天出問題，讓他想到應該趁機強化市府整體防災應變機制，其實不只颱風火災，突然大規模停水也是要防災應變，「我要強調的是我們應該檢討，每一個局處都要回頭檢視自己的業務，有無潛在的風險，將來萬一出現的話有無應變措施。」

張善政提到，他擔任行政院代理院長期間，發生2016年霸王寒流，氣溫急降造成台南很多魚塭損失，剛好也是發生在過年前，許多漁民苦不堪言；當時他跟賴清德、農委會及時勘災，就是為了將賠償漁民的金額做到位。

張善政說，他想藉此提醒農業局，如果突然發生寒流等異常氣候，是否已經有配套、SOP等因應措施補償農漁民；其他局處也要回去盤點，對自己業務做風險評估，雖然消防局本來就有一些應變措施，但大家要構思得更完整，並討論細部做法。

張善政 漁民 停水

延伸閱讀

影／賴清德：「疑美論」如成共識台灣很危險 引爆網路炸鍋

綠營爆料張善政疑酒後開車視察 警：須以當下酒測值為準

列賴清德五大困境 沈富雄嘆：有三項怪不得任何人

龍潭蓋加壓站地方有異音 張善政：請台水回答民眾顧慮

相關新聞

竹市首座社宅動工一拖3個月遭質疑 國家住都中心說分明

新竹市首座社宅「中雅安居」去年10月17日風光舉辦動工典禮，但民眾黨新竹市議員宋品瑩發現，社宅基地直到下個月才真的要動工...

桃園停水扯出加壓站爭議 藍綠互槓

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂，逾33萬戶大停水，自來水公司昨坦承是6年來最嚴重事故，國民黨市議員黃敬平質疑肇因，是前市...

檢討桃園停水SOP 張善政想起和賴清德的這段往事

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂，導致逾33萬戶大停水。市長張善政今早在市政會議表示，這次停水凸顯市府所有局處都必須強化防...

桃園燈會未來FU 機器兔、小提燈亮相

疫情趨緩，桃竹苗今年元宵燈會將更有看頭。桃市府昨宣布2023桃園燈會2月1日至12日在楊梅富岡登場，主燈「FUTU未來兔...

苗栗縣務會議 首邀鄉鎮市長與會

苗栗縣長鍾東錦新政，昨邀部分鄉鎮市長首次參加縣務會議，苗栗市長及公館、三義、銅鑼鄉長都到場，個個有備而來。銅鑼鄉長謝昌年...

竹科YouBike2.0電輔車 竹縣市可借還

新竹街頭最近開始出現YouBike2.0電輔車，提供3段變速上下坡更省力，由科管局建置，因新竹市、縣政府去年都陸續建置Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。