竹市首座社宅動工一拖3個月遭質疑 國家住都中心說分明

新竹市首座社宅「中雅安居」去年10月17日風光舉辦動工典禮，但民眾黨新竹市議員宋品瑩發現，社宅基地直到下個月才真的要動工，質疑當時的動工典禮是為特定候選人造勢，成了「選舉擺拍大會」。主辦工程的國家住都中心回應，廠商在動土典禮後即申辦建管開工程序並經去年12月申報開工，目前正在辦理相關文件補正，考量農曆年節即將到來，訂於2月全面動工。

宋品瑩說，去年10月的中雅安居社宅開工典禮現場，內政部次長花敬群、代理市長陳章賢、藍綠議員，甚至當時已無任何公職身分的民進黨籍新竹市長候選人、前副市長沈慧虹也都受邀參加。但市府都發處實際資料卻顯示，中雅安居「預計實際動工時間竟是2023年2月」，竟超過3個月才要真動工。

「前市府是否為了選舉，明明知道中雅安居根本還沒動工，刻意舉辦動工典禮？」宋品瑩質疑這場動工典禮的經費來源是公帑嗎？若是，前市府是否形同拿公帑為特定候選人造勢？前市府相關人員這種作為是否涉及浪費公帑、違法，必須移送懲戒？

宋品瑩認為，中雅安居作為新竹市首座社宅，是新竹市民所矚目的焦點之一，「動工典禮竟疑似淪為選舉擺拍，令人無法忍受」，她已經正式行文要求市府都發局提供相關資料，並針對這件事做出說明。

對此，主辦中雅安居社宅工程的國家住都中心回應，一般建案為利工程順遂，皆於建造執照取得前後辦理動土祈福典禮，典禮完成後仍須辦理五大管線申報、消防審查、施工圍籬、現場整地方辦理實質動工。

中雅安居社宅工程在去年10月3日經新竹市政府核發建造執照，並訂於10月17日舉行動土祈福典禮，廠商於完成祈福動土典禮後即申辦建管開工程序並經去年12月申報開工，刻正辦理相關文件補正，考量農曆年節為民俗重大節慶，待相關程序完善後訂於今年2月全面動工。

針對被宋品瑩質疑是替特定候選人造勢？國家住都中心也說明，典禮貴賓主要是邀請在地立委、議員、市府代表，關於臨時出席的人員，是基於禮貌也安排座位予以觀禮。