春節遊竹縣！5路線觀光公車免費搭 計程車運費收費加3成

今年春節連假到新竹縣旅遊，搭乘5路線觀光公車將可享免費。縣府表示，10天連假預估吸引2、30萬的旅遊人次入境，除原有春節免費觀光1、2、6公車外，今年再新增觀光8號（台灣好行觀霧線）、公路客運5700路（台灣好行獅山線）春節期間給持電子票證或預約乘客享免費搭乘；春節期間計程車則依原來運價加收30％計費。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，竹縣觀光公車免費期間從大年初三（24日）起到初六（27日）共計4天，免費路線含觀光1號：高鐵新竹站到新埔九芎湖照門休閒農業區；觀光2號：高鐵新竹站到六福村主題遊樂園；以及觀光6號：竹東火車站到內灣大橋。

游志祥說，觀霧線和獅山線今年也加入免費搭乘行列，年初三（24日）至年初六（27日）期間，持電子票證的乘客，或提早預約搭乘觀霧線乘客可以免費搭乘。

另外須留意，獅山線大年初一（22日）停駛1天，除夕（21日）和大年初二（23日）班次有調整；觀霧線則預計從除夕（21日）停駛到大年初二（23日）。