快訊

明氣溫回升高溫可達25度！周末上看30度 「這天」起再降溫

春節遊竹縣！5路線觀光公車免費搭 計程車運費收費加3成

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
今年春節連假到新竹縣旅遊，搭乘5路線觀光公車將可享免費；計程車運費則依原來運價加收3成。記者王淑君／攝影
今年春節連假到新竹縣旅遊，搭乘5路線觀光公車將可享免費；計程車運費則依原來運價加收3成。記者王淑君／攝影

今年春節連假到新竹縣旅遊，搭乘5路線觀光公車將可享免費。縣府表示，10天連假預估吸引2、30萬的旅遊人次入境，除原有春節免費觀光1、2、6公車外，今年再新增觀光8號（台灣好行觀霧線）、公路客運5700路（台灣好行獅山線）春節期間給持電子票證或預約乘客享免費搭乘；春節期間計程車則依原來運價加收30％計費。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，竹縣觀光公車免費期間從大年初三（24日）起到初六（27日）共計4天，免費路線含觀光1號：高鐵新竹站到新埔九芎湖照門休閒農業區；觀光2號：高鐵新竹站到六福村主題遊樂園；以及觀光6號：竹東火車站到內灣大橋。

游志祥說，觀霧線和獅山線今年也加入免費搭乘行列，年初三（24日）至年初六（27日）期間，持電子票證的乘客，或提早預約搭乘觀霧線乘客可以免費搭乘。

另外須留意，獅山線大年初一（22日）停駛1天，除夕（21日）和大年初二（23日）班次有調整；觀霧線則預計從除夕（21日）停駛到大年初二（23日）。

游志祥補充說明，春節期間大新竹地區的計程車運價收費將比照往年，1月19日起至29日，11天期間，計程車運價將依原運價金額加收30％，未計入跳表金額不得額外加收。

1月19日起至29日春節期間，大新竹地區計程車運價收費將依原運價金額加收30％。記者王淑君／攝影
1月19日起至29日春節期間，大新竹地區計程車運價收費將依原運價金額加收30％。記者王淑君／攝影

春節 新竹 計程車

延伸閱讀

春節將至！新北中和警加強犯罪預防 出動「大頭娃娃」遊街宣導

春節送禮揪「柑」心 中華郵政推台中東勢茂谷柑禮盒

春節嘉南易塞車路段 公路單位公布交管措施建議替代道路

澎湖發春節敬老平安禮金 65歲以上每人5000元

相關新聞

綠營爆料張善政疑酒後開車視察 警：須以當下酒測值為準

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂，多處停水長達多日，國民黨桃園市議員黃敬平透露，市長張善政今半夜自己開車到平鎮淨水廠視察，...

蓋新加壓站爆口水戰 桃議員質疑台水終於說選址原因

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水爭議，台水公司計畫三坑興建中繼加壓站，引起網軍攻擊，民代政治口水戰，議員徐玉樹今天下午要求台...

龍潭蓋加壓站地方有異音 張善政：請台水回答民眾顧慮

國民黨桃園市議員黃敬平今天質疑，桃園爆管停水事件，肇因是前市府未協助興建加壓站所致，地方議員則直指加壓站是因選址錯誤，引...

桃園三坑災民賠償協調抱怨多 台水：災損十萬以下周五付款

桃園市龍潭三坑抽水站爆管淹水賠償爭議，市議員徐玉樹今天下午在三坑老街召開受災戶賠償協調會，災民表示家戶受損嚴重被迫四處換...

春節遊竹縣 5路線觀光公車免費搭 計程車運費收費加3成

今年春節連假到新竹縣旅遊，搭乘5路線觀光公車將可享免費。縣府表示，10天連假預估吸引2、30萬的旅遊人次入境，除原有春節...

桃園身障青年發揮學習成果 烹飪美味午餐與長者同樂

寶貝潛能發展中心附設夢想起飛工作坊今日上午舉行「青銀作伙 厝邊作伴」活動，由工作坊的身障青年們，在過年前夕邀請15位長輩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。