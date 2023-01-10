桃園身障青年發揮學習成果 烹飪美味午餐與長者同樂
寶貝潛能發展中心附設夢想起飛工作坊今日上午舉行「青銀作伙 厝邊作伴」活動，由工作坊的身障青年們，在過年前夕邀請15位長輩共享美味午餐，展現學習一整年的烹飪好手藝。
寶貝潛能發展中心在桃園服務身心障礙者已17年，近年積極推廣寶貝家園計畫，期望在新建家園幫助更多身心障礙者生活自立，並融入社會。
榮獲邀請的陳國富表示，今天的午餐是家常菜，做的很清爽、很好吃，這群青年們很認真，學習技能後可自立成長。希望大家一起把社會福利做好，這邊視野環境都很好，感謝中心邀請，希望大家一起幫助身障青年。
身障青年阿維在設計菜單的討論會議中，想要烹飪「青椒炒肉絲」給長輩吃。阿維表示，他很喜歡煮飯，今天的蒜頭要切很細，真的很難，下次想再煮給大家吃。
寶貝潛能發展中心主任曾筱歡表示，因身心障礙青年長期在生活及就業中都遇到極大困難，中心期望培養身心障礙青年有一技之長。中心也正式搬遷至八德區，未來也將服務更多身心障礙者，歡迎預約參訪支持。
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