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桃園抽水站爆管33萬戶停水 台水：農曆年前完成協商賠償

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

桃園市龍潭三坑抽水站爆管造成33萬用戶停水2日餘，台水今（10）日臨時開記者會，台水公司副總經理穆岳鈞表示，已經和受影響民眾協商賠償，希望過年前可以完成協商，對於外界指摘，台水也澄清，地方過去沒有民進黨籍議員，桃市府也持續協助台水與地方民眾溝通。

穆岳鈞表示，台水今日下午已經和受影響民眾協商賠償，希望能在最短時間、於過年前完成協商。這次爆管事件凸顯出加壓站老舊、必須遷移，目前選定原址對面重新購地、遷移，2021年完成購地後，2022年開始，為了啟動用地變更的溝通，多次拜訪在地議員及里長，並舉辦地方說明會，桃園市政府也三度派員參加協調會，沒有民進黨議員反對一說，因為過去地方根本沒有民進黨籍議員。

台水指出，於龍潭三坑設置中繼加壓站，主要是希望以分段加壓操作方式，降低原水導水管的管壓，同時增設蓄水池，以提高原水導水調蓄及供水的穩定性。不過，目前主要的癥結在於，居民針對三坑加壓站提出回饋補助、噪音、景觀如何共融等議題提出許多寶貴意見，讓該公司能納入計畫參考修正，未來也將持續溝通，使三坑設置中繼加壓站能順利興辦。

議員 桃園 停水

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