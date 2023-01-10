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竹縣泰雅之聲合唱團連2年摘金 14日在尖石國小辦音樂會

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科在主管會報中特別頒發感謝狀，肯定泰雅之聲合唱團為新竹縣爭光。圖／新竹縣府提供
新竹縣長楊文科在主管會報中特別頒發感謝狀，肯定泰雅之聲合唱團為新竹縣爭光。圖／新竹縣府提供

新竹縣泰雅之聲合唱團上月底參加文化部辦理的全國社會組合唱比賽，獲得混聲、樂齡2組金質獎，繼去年獲得2金獎後再次摘金，新竹縣長楊文科今在主管會報中特別頒發感謝狀，肯定泰雅之聲為新竹縣爭光。

新竹縣教育局表示，這次泰雅之聲參賽的歌曲，除了結合口簧琴及打擊樂器的泰雅族創作合唱曲「泰雅之歌」，也和去年參賽一樣，再次挑戰東南亞活潑富趣味的「Chikala le pon pon」歌曲，悠揚動聽的天籟歌聲，融入服裝與舞蹈，表演充滿戲劇張力與畫面感。

不過東南亞歌曲旋律與歌詞的難度，對於多數上了年紀的團員來說是一大挑戰，教育局指出，還好團員們個個臥虎藏龍，加上持之以恆的團練，以及征戰國內外比賽的經驗，最終成績令人刮目相看。

此外，合唱團雖然團員大多是原住民，但他們在樂齡組演唱客家歌曲「頭擺的你」，唱起客家歌來字正腔圓，完美詮釋客家意境的氛圍，最後獲得全體評審一致金質獎肯定，一共抱回獎金20萬元。

泰雅之聲合唱團成立於2013年，成員大多是原鄉地區的國中小學校長、老師，少數則是愛好歌唱的平地國中、小學老師。

合唱團將在1月14日下午2時，在尖石國小泰雅希望之家旁，將舉辦新春慈善音樂會，會中有泰雅學堂、年輕聲樂家張麟彥、陳翰威、國內外知名阿卡貝拉團體「歐開合唱團」及國家交響樂團青年木管獨奏家們共同演出。

新竹 東南亞 教育局

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