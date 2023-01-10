綠營爆料張善政疑酒後開車視察 警：須以當下酒測值為準

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂，多處停水長達多日，國民黨桃園市議員黃敬平透露，市長張善政今半夜自己開車到平鎮淨水廠視察，卻被民進黨議員余信憲爆料，張昨晚在餐會喝酒，質疑有酒駕疑慮。張善政今澄清，昨晚確實與教育界餐敘，但只有抿一下葡萄酒，回到家過5個小時他才前往淨水廠，「會是酒駕嗎？用常理判斷，答案非常清楚。」

桃園市長張善政被綠營多名議員爆半夜酒後駕車視察平鎮淨水廠，張稍早坦承「有抿一下」、5小時後才開車，並表示「是不是酒駕很清楚」；對此桃園市警方指出，是否涉酒駕須以攔檢當下酒精呼氣數值為準。

交警大隊執法組組長連國豐指出，現行刑法185條不能安全駕駛罪規定，酒測吐氣值所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上，或有其他情事足認服用酒類或其他相類之物導致不能安全駕駛，才會觸犯公共危險罪。

連國豐表示，另外，每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%以上，依道路交通安全規則，也不應駕車，違者可開罰並扣車；不過每人體質、代謝不同，是否違法酒駕，依法須以駕車當下酒測值為準。

基層警表示，一般實務上有「容忍值」，通常測出每公升0.18毫克才會開單，不過如果未達數值，但有不能安全駕駛之虞，會請當事人做生理平衡測試，要步行走直線，或是以紙筆畫同心圓方式，兩種輔助判斷方式都常用於發生車禍事故。

被綠營多名議員質疑餐敘後開車有酒駕疑慮，張善政坦言，昨晚確實參加教育界餐敘，不過他不太會喝酒，只有抿一下葡萄酒，約晚間7點左右就離開，由駕駛送他到家，過了約5小時才前往平鎮淨水廠，「會是酒駕嗎？用常理判斷，其實答案非常清楚。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康