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桃園絕版套書遭銷毀民眾批毀文資 圖書館出面解釋

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立圖書館中壢分館館藏鹿橋文化出版「開創時代，政治巨人」100多本套書，遭銷毀，民眾氣憤陳情。圖／謝美英提供
桃園市立圖書館中壢分館館藏鹿橋文化出版「開創時代，政治巨人」100多本套書，遭銷毀，民眾氣憤陳情。圖／謝美英提供

有民眾近日至桃園市立圖書館中壢分館借閱由鹿橋文化出版「開創時代，政治巨人」100多本套書，發現借不到，館方告知因書籍汰舊因此將套書走報廢流程，讓讀者氣憤已倒閉出版社絕版書籍輕易處置，桃園市立圖書館長姚敦明表示，此套書觀音及平鎮分館尚有典藏，可供借閱，絕版書籍，館方會審慎處理。

民眾表示，先前就曾借閱這套書籍，近期前往借閱卻發現借不到，詢問館方得到的回應卻是因書本太老舊及書頁毀損不堪使用，讓他相當無奈，這幾個月閱讀的狀況並非如館方所言且經他查詢僅平鎮分館剩1本，擔心中壢分館報廢後，全桃園甚至全台灣都已經找不到。

民眾說，鹿橋文化出版社已倒閉，被報廢的這套可能是台灣僅剩最完整的一套，網路上的二手書也只有非常稀少的殘本。為了避免類似事件再度發生，市府及市圖能否討論出一個更合理的舊書處置方式，而非直接全數作廢。

議員謝美英接獲陳情指出，圖書館法第14條明訂圖書館如因館藏毀損滅失、喪失保存價值或不堪使用者，每年在不超過館藏量百分之三範圍內，得辦理報廢，但是特定的套書、絕版書，如果能在銷毀前公告，讓有心收藏的民眾來得及搶救文資，也是圖書館保存藏書的方式之一。

中壢分館回應該套書籍1997年進館，已評估走報廢流程。姚敦明回應，鹿橋文化出版「開創時代，政治巨人」套書，經查圖書館觀音及平鎮分館尚有典藏，可供借閱。此套書籍為絕版書籍，圖書館會審慎處理；目前的流程為參考國家圖書館的淘汰流程，但民眾意見的確值得參考，後續會再思考是否改善現行模式。

謝美英說，桃園市立圖書總館落成啟用，全民有全新的期待，報廢書籍的處置方式，除了直接銷毀，有沒有可能開放認購或是轉贈其他圖書館，籲市政府重視絕版書保存，興建圖書館是為了保存藏書，不是為了打卡，大家應該共同努力為珍貴的紙本絕版書找個家。

圖書館 桃園

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