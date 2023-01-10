新竹市社會住宅規畫4處 高虹安責成局處積極推動
新竹市規畫4處社會住宅，分為中雅安居、建功安居、建功高中南側都更、金城安居，其中僅中雅安居進展較快，預計2026年完工。市長高虹安今天在市務會議上聽取簡報，責成相關局處密切合作、積極推動，兼顧居住正義，讓竹市成為宜居永續城市。
高虹安上任後，維持新竹市政府每周二例行的市務會議，今天安排都發處、環保局就分別就「新竹市社會住宅4年目標及進度」及「廢水及汙水排放管理自治條例辦理現況」提出專案報告。
都發處長翁義芳說，社會住宅是由政府興辦或獎勵民間興辦「專供出租」的住宅，能夠幫助在市場上不易租到住屋的弱勢族群，如身心障礙者、長輩、低收入戶或特殊境遇家庭等，也同時照顧青年族群就學、就業階段的居住需求。
翁義芳表示，內政部2020年預定於新竹市興辦2000戶社宅，新竹市去年規畫興辦2510戶，總額數達標。他說，新竹市目前共有4處社會住宅，包括預計於2026年完工並申請營運的「中雅安居」，以及「建功安居」、「建功高中南側都更」、「金城安居」等3座規畫中的社宅用地。
除「建功高中南側都更」屬都更分回外，「建功安居」、「金城安居」過去皆有流標的狀況，翁義芳今天說明，新竹市政府今年會務實、積極辦理招商，落實居住正義。
高虹安強調，為提供市民全面照顧，新竹市積極推動只租不售的社會住宅，但著眼於本市的人口成長趨勢及全面性都市發展，已責成交通處及教育處務必與都發處保持密切合作，確實完成各項影響評估作業，並且提出相應的配套措施，提升生活品質。
環保局長江盛任則簡報，新竹市已於2021年通過「喝好水」公投案，並在新竹市議會支持下，於去年通過廢水及汙水排放管理自治條例，目前已邀集相關專家學者與民間團體，研擬成立「廢水及汙水排放管理推動委員會」，審議廢汙水管理相關任務。
新竹市政府環保局也目標要透過實施計畫以「分期分區」方式執行，以及制定排放管制罰則，不得排放廢水及汙水於取水口上游，嚇阻不肖業者不當排放行為。
高虹安肯定肯定環保局從無到有制定「全國首例」廢汙水管理自治條例，她說，水體水質品質持續進步是市政府努力的目標，已責成各局處務必就自治條例及後續實施計畫內分工權責，包含汙水下水道接管進程、建築執照等許可登記核發把關，以及自治條例法制面完備等面向，全力推動灌排分離、飲排分離措施，實現市民喝好水訴求。
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