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龍潭蓋加壓站地方有異音 張善政：請台水回答民眾顧慮

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃園爆管停水事件，藍營議員直指是前市府未協助興建加壓站所致。桃園市長張善政表示，地方對興建加壓站仍未有共識，會盡快跟當地民眾溝通。記者朱冠諭／攝影
桃園爆管停水事件，藍營議員直指是前市府未協助興建加壓站所致。桃園市長張善政表示，地方對興建加壓站仍未有共識，會盡快跟當地民眾溝通。記者朱冠諭／攝影

國民黨桃園市議員黃敬平今天質疑，桃園爆管停水事件，肇因是前市府未協助興建加壓站所致，地方議員則直指加壓站是因選址錯誤，引起里民不滿。桃園市長張善政表示，地方對興建加壓站仍未有共識，前市長鄭文燦卸任前也尚未批核，市府接下來會盡快跟當地民眾溝通，也請自來水公司好好回答當地民眾顧慮。

張善政下午參加桃園燈會記者會，會後受訪，張表示龍潭進水站已有30年以上歷史，管線非常老舊，禁不起這次切換的動作，讓老舊水管爆管。

張善政說，自來水公司向他表示，台水已在現在的水廠附近買了一塊地，希望興建新的水廠（加壓站），但當地居民仍有意見，雙方尚未達到共識；而在鄭文燦任內，其實水公司已經將興建水廠的公文送到經發局，希望能夠取得市府優先施工的許可，但鄭卸任前，經發局都還沒有批核，讓水廠興建受阻。

張善政表示，市府接下來會趕快溝通，希望當地議員、民眾可以體認到水廠的重要性；針對市民觀音的噪音、水廠不好看等問題，也希望自來水公司好好回答，讓這個案子盡快往下走。

外界關心，桃園350口抗旱水井，這次有無規畫啟用應急？張善政表示，這次因為自來水公司說只需要1天復水，所以並未啟動這些水井；萬一再遇到突發性停水，水井何時啟動，市府和台水公司會規畫將來作業的SOP。

張善政 停水 淹水 台水 鄭文燦

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