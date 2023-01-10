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藍質疑前朝擋加壓站釀爆管 鄭文燦︰政治語言扭曲事實

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園龍潭7日發生爆管停水事件，國民黨議員質疑，是因前市府未協助建設加壓站所致。桃園市前市長鄭文燦（圖）則回應，加壓站問題主因是民代、民眾持反對意見，不樂見政治語言扭曲事實。本報資料照
桃園龍潭7日發生爆管停水事件，國民黨議員質疑，是因前市府未協助建設加壓站所致。桃園市前市長鄭文燦（圖）則回應，加壓站問題主因是民代、民眾持反對意見，不樂見政治語言扭曲事實。本報資料照

桃園龍潭7日發生爆管停水事件，國民黨桃園市議員黃敬平質疑，是因前市府未協助建設加壓站所致。桃園市前市長鄭文燦下午在臉書回應，加壓站問題主因是民代、民眾持反對意見，雙方意見分歧未取得共識，現仍在持續溝通中，不樂見政治語言扭曲事實。

鄭文燦表示，台水公司平鎮淨水場的主要導水幹管破裂，影響超過33萬戶桃園市民用水，市府本就應該要求台水，必須妥善處理、檢討改進，不過有議員或媒體，導向因前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故，這樣的政治語言不僅不是事實，還傷害仍在市府工作的同仁，他必須為這些辛苦的夥伴們澄清。

鄭文燦強調，過程中市府當然有協助，台水希望在龍潭三坑設置中繼加壓站、讓供水品質更穩定，這是地方共好的事，他領導的市府團隊願意幫忙；2021年台水完成協議架購、取得土地後，為了啟動興建前的用地變更程序，2022年就在市府協助下辦理3場說明會，向地方鄉親說明。

鄭文燦表示，不過地方確實有意見，在說明會中，在地民代跟民眾持不同意見表達反對，所以台水也希望繼續溝通；居民針對三坑加壓站有提出回饋補助的要求，同時對可能發生的噪音，以及後續對景觀的影響也提出意見，台水則表達願意進一步思考，如何與在地共融。

鄭文燦表示，他向來主張合作大於對立，所以擔任桃園市長時，市府跟台水公司完成很多對在地有幫助的建設工程，包括讓板新水廠供水到八德大潭淨水廠的「頂山腳加壓站」、能夠供水到復興區的三民加壓站、能夠增加供水到桃園蘆竹的桃林鐵路自來水主幹管等。

鄭文燦表示，只要對桃園供水能力有幫助的，他都願意支持，「民眾要的是供水，不是政治口水」，張善政還有很多任務要做，身為桃園永遠的志工，能夠幫忙的他一定協助，但政治口水不能掩蓋真相、也不要打擊公務人員士氣，這是沒有必要、也不應該的做法。

鄭文燦 議員 停水 張善政

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