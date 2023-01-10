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綠營爆酒後開車視察 張善政：只有抿一下、5小時後才開車

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
綠營質疑，市長張善政（中）餐敘喝酒後開車，有酒駕疑慮。張善政受訪表示，回到家過5個小時他才前往淨水廠。記者朱冠諭／攝影
綠營質疑，市長張善政（中）餐敘喝酒後開車，有酒駕疑慮。張善政受訪表示，回到家過5個小時他才前往淨水廠。記者朱冠諭／攝影

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂，多處停水長達多日。國民黨桃園市議員黃敬平透露，市長張善政今半夜自己開車到平鎮淨水廠視察，卻被民進黨議員余信憲爆料，張昨晚在餐會喝酒，質疑有酒駕疑慮。對此，張善政表示，昨晚確實與教育界餐敘，但只有抿一下葡萄酒，回到家過5個小時他才前往淨水廠，「會是酒駕嗎？用常理判斷，答案非常清楚。」

張善政下午參加桃園燈會記者會，會後受訪還原昨晚經過。張表示，儘管自來水公司宣稱已經復水，但經過1天多的時間還有鄉親沒水可用，黃敬平也告訴他平鎮仍有許多社區沒水，令他非常擔憂，因此他先打電話連絡局處，試圖了解平鎮無水可用的原因，也試圖聯絡自來水公司的董事長，請他督促屬下。

張善政表示，經電話聯絡後，他還是覺得親自到現場看一下比較好，所以大概在午夜12點時離開家開車到平鎮淨水廠，了解各地水壓是否已恢復正常，並在現場待了約1個多鐘頭。

張善政表示，他到現場關心後，雖然不至於安心，但已大概了解實際狀況；他認為自來水公司初步估計復水時間，跟實際狀況有誤差，因此希望將來自來水公司若有任何困難需要調整，可以更即時透過市府傳達給市民。

而被綠營多名議員質疑餐敘後開車有酒駕疑慮。張善政坦言，昨晚確實參加教育界餐敘，不過他不太會喝酒，只有抿一下葡萄酒，約晚間7點左右就離開，由駕駛送他到家，過了約5小時才前往平鎮淨水廠，「會是酒駕嗎？用常理判斷，其實答案非常清楚。」

對於市府科技局前局長余宛如批他只會震怒，張善政也不滿表示，「我必須不客氣地講，有些綠營側翼還在選舉的氛圍，覺得藍綠在對立，我很不樂見這種氛圍。」

張善政強調，停水期間他已到平鎮水廠2趟，他對這件事情的關心絕對無庸置疑，「很希望綠營的這些側翼媒體，能夠放下選舉期間對立的氛圍，好好一起來看看桃園要怎麼樣變得比較好。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張善政 桃園 酒駕 葡萄酒 民進黨 2022大選 桃園市長

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