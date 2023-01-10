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2023桃園燈會2月登場 主燈、小提燈今首度亮相

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
今年桃園主燈「FUTU未來兔」，燈組高達14公尺、重達30噸，燈會期間，每30分鐘將展演一次「300秒動態點燈秀」。圖／桃園市觀旅局提供
今年桃園主燈「FUTU未來兔」，燈組高達14公尺、重達30噸，燈會期間，每30分鐘將展演一次「300秒動態點燈秀」。圖／桃園市觀旅局提供

「2023桃園燈會」2月1日至2月12日將於楊梅富岡登場，兔年主燈「FUTU未來兔」今天亮相，由國際光影藝術家劉治良擔任設計師及策展人，打造全台第一巨型機器人裝置藝術。小提燈「幸福兔」則由紙雕小提燈原創人洪新富及桃園在地藝術家蕭民遠共同操刀，將於燈會現場發放給民眾。

今年主燈「FUTU未來兔」首度亮相，燈組高達14公尺、重達30噸，機翼及手臂可隨音樂擺動，眼部則採用LED顯示螢幕，隨著燈光秀的展演，產生豐富表情變化；市府並邀請金曲音樂大師林強創作主題音樂，曲風融合台灣戰鼓、客家山歌及現代電子音樂。燈會期間，主燈每30分鐘也會展演一次「300秒動態點燈秀」。

今年桃園小提燈「幸福兔」，由紙雕小提燈原創人洪新富及桃園在地藝術家蕭民遠共同打造。「幸福兔」身體由8個圓形組合片互扣而成，寓意「圓融、圓滿」，身上的圖案則為復興櫻花、客家桐花、石門槭樹、繽紛花彩節等，展現桃園四季花卉意象；小提燈提把則為紅蘿蔔形狀，代表手握好彩頭。

市長張善政致詞表示，今年燈會以遊樂園概念打造，展區遍及富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，由主燈、傳統燈、藝術燈及融入客家、鐵道、茶葉等在地意象燈組布置而成。記者會上他也興奮拿起手機，直播現場情況給遠在美國的兒子。

觀旅局表示，今年桃園燈會準備限量「幸福兔小提燈」，將於2月1日、4日、5日、11日及12日下午5點在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放，每日數量有限發完為止。燈會現場也設有中國科技大學新竹校區免費停車場，民眾可轉乘免費接駁車到達會場，沿途欣賞富岡小鎮的懷舊歷史。

「2023桃園燈會」2月1日至2月12日將於楊梅富岡登場，市長張善政今參加記者會。記者朱冠諭／攝影
「2023桃園燈會」2月1日至2月12日將於楊梅富岡登場，市長張善政今參加記者會。記者朱冠諭／攝影
今年桃園小提燈「幸福兔」，由紙雕小提燈原創人洪新富及桃園在地藝術家蕭民遠共同打造。圖／桃園市觀旅局提供
今年桃園小提燈「幸福兔」，由紙雕小提燈原創人洪新富及桃園在地藝術家蕭民遠共同打造。圖／桃園市觀旅局提供

桃園 燈會 藝術家 兔年

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