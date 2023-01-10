快訊

倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

買柑桔抽iPhone、送抱枕 竹縣柑桔美食生活節周末登場

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣柑桔美食生活節本周末將在縣府前廣場登場，今天在縣府大廳辦記者會宣傳。記者王淑君／攝影
新竹縣柑桔美食生活節本周末將在縣府前廣場登場，今天在縣府大廳辦記者會宣傳。記者王淑君／攝影

新竹縣柑桔產季到了，今年產量預估超過4萬公噸，產值上看10億，「2023年新竹縣柑桔的故鄉～柑桔美食生活節」今天在縣府大廳正式啟動，縣長楊文科宣告本周末在縣府前廣場登場，除了有椪柑、茂谷、海梨、桶柑、虎頭柑等各式物產地直送柑桔促銷展售，滿額可參加抽獎iPhone 14，買滿20台斤就送限量柑桔抱枕。

楊文科說，新竹縣盛產各式柑桔，口感香甜多汁，是農曆春節送禮最佳選擇。「柑桔美食口感生活節」本周末連續2天要在縣府前廣場舉行，包含有柑桔美食市集，各種柑桔創意料理、傳統客家美食，邊玩邊逛邊品嘗，一次買足味蕾。

縣府農業處長范萬釗說，新竹縣柑桔類作物面積共有2267公頃，今年年產量預估將有4萬1900公噸，產值上看10億元。為大力行銷在地優質柑桔，今年分別推出10台斤及6台斤柑桔禮盒，不論自用或拜年送禮皆適宜。

此外，購買柑桔滿5台斤就可參加抽獎活動，有機會抽中iPhone 14等獎項，滿20台斤可兌換限量的柑桔抱枕。

活動也規畫柑桔寶寶計量比賽、柑桔野餐佈置比賽等，並有限量的兔年紅包、茶花苗免費發放。

新竹縣長楊文科（中）今在縣府大廳為周末柑桔美食生活節造勢。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）今在縣府大廳為周末柑桔美食生活節造勢。記者王淑君／攝影
新竹縣柑桔美食生活節，本周末將在縣府前廣場展售各式柑桔促銷，滿額可參加抽獎。記者王淑君／攝影
新竹縣柑桔美食生活節，本周末將在縣府前廣場展售各式柑桔促銷，滿額可參加抽獎。記者王淑君／攝影
本周末新竹縣將辦柑桔美食生活節，結合柑桔促銷，滿額可參加抽獎。記者王淑君／攝影
本周末新竹縣將辦柑桔美食生活節，結合柑桔促銷，滿額可參加抽獎。記者王淑君／攝影

客家美食 新竹 楊文科 iPhone

延伸閱讀

高虹安現身竹縣政府 與楊文科同出席後備軍人表揚活動

曾雪梅再獲版印年畫全國首獎 楊文科讚譽新竹之光

大新竹交通跨域合作起步 高虹安：盤點預算、配合推動

同框新竹台大分院慶 楊文科、高虹安攜手催生醫學中心

相關新聞

買柑桔抽iPhone、送抱枕 竹縣柑桔美食生活節周末登場

新竹縣柑桔產季到了，今年產量預估超過4萬公噸，產值上看10億，「2023年新竹縣柑桔的故鄉～柑桔美食生活節」今天在縣府大...

苗栗沿海罕見捕獲黃鰭鮪魚 漁民開心可惜價錢並不高

苗栗縣後龍鎮一名唐姓漁民，今天清晨5點多捕獲一尾鮪魚，開心不已，上岸後立刻PO網尋找買家，希望能賣個好價錢，為自己賺個一...

台水停水怪中繼加壓站未蓋 綠議員批黃敬平亂扯帶風向

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水爭議，議員黃敬平在臉書貼文批評台水要興建新的中繼加壓站被前鄭文燦市府卡住。龍潭區民進黨籍市議...

搞錯新竹棒球場付款金額 綠議員批高虹安「無心市政」

新竹市立棒球場工程爭議不斷，新竹市長高虹安日前說，市府已付出11億7千萬元工程款項，但被民進黨議員劉康彥抓包數字有誤，實...

首度參加苗栗縣務會議 即時溝通有效三義鄉長給「讚」

苗栗縣長鍾東錦新政，今天鄉鎮市長首次參加縣府會議，三義鄉長呂明忠心急如焚人氣景點舊山線1號隧道前公廁春節前給不給用？獲得...

苗栗苑裡鎮「好彩頭」拔蘿蔔活動周末登場 摸彩五十吋電視

農曆春節將至，苗栗縣苑裡鎮公所今年續辦「好彩頭」拔蘿蔔暨賞花活動，將在周末（14日）上午九點於中正國小活動中心周邊登場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。