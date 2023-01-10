買柑桔抽iPhone、送抱枕 竹縣柑桔美食生活節周末登場

新竹縣柑桔產季到了，今年產量預估超過4萬公噸，產值上看10億，「2023年新竹縣柑桔的故鄉～柑桔美食生活節」今天在縣府大廳正式啟動，縣長楊文科宣告本周末在縣府前廣場登場，除了有椪柑、茂谷、海梨、桶柑、虎頭柑等各式物產地直送柑桔促銷展售，滿額可參加抽獎iPhone 14，買滿20台斤就送限量柑桔抱枕。

楊文科說，新竹縣盛產各式柑桔，口感香甜多汁，是農曆春節送禮最佳選擇。「柑桔美食口感生活節」本周末連續2天要在縣府前廣場舉行，包含有柑桔美食市集，各種柑桔創意料理、傳統客家美食，邊玩邊逛邊品嘗，一次買足味蕾。

縣府農業處長范萬釗說，新竹縣柑桔類作物面積共有2267公頃，今年年產量預估將有4萬1900公噸，產值上看10億元。為大力行銷在地優質柑桔，今年分別推出10台斤及6台斤柑桔禮盒，不論自用或拜年送禮皆適宜。

此外，購買柑桔滿5台斤就可參加抽獎活動，有機會抽中iPhone 14等獎項，滿20台斤可兌換限量的柑桔抱枕。