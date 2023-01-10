苗栗沿海罕見捕獲黃鰭鮪魚 漁民開心可惜價錢並不高

苗栗縣後龍鎮一名唐姓漁民，今天清晨5點多捕獲一尾鮪魚，開心不已，上岸後立刻PO網尋找買家，希望能賣個好價錢，為自己賺個一筆年終獎金；不過經漁會及餐廳業者檢視圖片發現，這是黃鰭鮪魚，且個體不大，整尾秤賣的單價並不高。

一度以為捕獲的是價值高昂的黑鮪魚！唐男說，這是他捕魚6年多以來，從未發現西海岸曾經出現過鮪魚，後龍沿海出現鮪魚還是史上頭一遭；鮪魚被發現時已經死亡，由於魚身長達160多公分，重達110台斤，大夥也費了九牛二虎之力才將鮪魚搬回家。