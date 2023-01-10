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議員指停水應變出問題 桃市府擬與水公司建立SOP

中央社／ 桃園10日電

民主進步黨籍桃園市議員黃瓊慧及王珮毓今天表示，桃園市政府停水應變及橫向聯繫出很大問題；桃市府說，未來將與台灣自來水股份有限公司建立互相搭配SOP因應，減少資訊落差。

桃園市龍潭區三坑抽水站原水管7日上午7時20分許破漏，導致平鎮淨水場無法出水，從8時起停水，範圍涵蓋桃園楊梅區、新屋區、中壢區、平鎮區、大園區及觀音區約33萬戶。

水公司原預計8日上午6時前逐步復水，但作業因素，延到9日上午6時完成99％復水，但部分管線末端及高處因水壓問題仍無水可用。

水公司第二區管理處告訴中央社記者，截至上午8時已全部復水，如果仍無水可用，多是用戶端內部管線問題。

至於後續賠償，第二區管理處說，原則上新台幣10萬元以下，只要文件齊全，可望春節前完成；10萬元以上賠償案，視下午協調會議討論結果出爐再續行辦理。

停水期間，桃園市長張善政雖曾發布新聞稿表達不滿水公司，但復水時間一再跳票，仍引起氣憤的停水用戶到張善政社群網站臉書（Facebook）留言。

「市長只需要震怒，水就會來嗎？」黃瓊慧表示，民眾多日無水可用，桃市府就應立即有應變措施，但張善政只將一切過錯推給水公司，忘了市長有職權調派水車運水、解決燃眉之急，卻用消防水車當調派水車讓人無言，如果同時發生火災怎麼滅火？桃市府橫向聯繫出很大問題，「市長的指揮能力堪憂」。

王珮毓說，2020年遭逢百年大旱，當時石門水庫蓄水率僅7％，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，時任桃園市長鄭文燦主持抗旱會議，協調中央政府部會共同作戰，安然度過旱災，還讓桃三灌區一期稻作可收成，張善政卻只會卸責，網友反應正好讓大家看出兩個首長危機處理能力高下。

桃市府新聞處長羅楚東表示，事件發生後，張善政立即要求相關局處與水公司保持密切聯繫，主動調配資源，由消防局在不影響消防業務前提下，機動提供民眾緊急用水。截至9日，累計出動37車次水車到各區送水。

他說，未來將與水公司建立互相搭配的標準作業程序（SOP）因應，減少資訊落差，並由桃市府社會局協助受災戶向水公司申請賠償。

桃園市長 張善政 停水

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