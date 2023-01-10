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台水停水怪中繼加壓站未蓋 綠議員批黃敬平亂扯帶風向
桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水爭議，議員黃敬平在臉書貼文批評台水要興建新的中繼加壓站被前鄭文燦市府卡住。龍潭區民進黨籍市議員張肇良今天上午批評黃敬平亂扯「刻意帶風向」說，台水要設中繼加壓站的面積非常大，主要是位置不對，台水公司爆管停水不要推給中繼加壓站。
對針對黃敬平說法，張肇良表示，台水要在三坑里永福路和三坑老街一號交叉口，設置中繼加壓站，位置面積高達3300坪，該大型蓄水池及加壓站面積非常大，設置後對三坑里影響非常大。
張說，主要是中繼加壓站設計興建的位置不對，三坑里民反對目前設計興建的位置，水公司應該設在靠近大馬路邊的位置，而非蓋在三坑里中心點，該案目前還在討論階段，「黃敬平亂扯、刻意帶風向」。
張肇良表示，三坑抽水站這次爆管停水問題，不要去怪中繼加壓站，中繼站要興建也是2、3年後的事，是台水自己管理、管線老舊問題，沒有前瞻的準備，現在爆管停水卻東怪西怪，怪中繼站未蓋問題，「中繼站那是2、3年後的事！」台水自己要檢討改進。
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