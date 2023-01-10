搞錯新竹棒球場付款金額 綠議員批高虹安「無心市政」

新竹市立棒球場工程爭議不斷，新竹市長高虹安日前說，市府已付出11億7千萬元工程款項，但被民進黨議員劉康彥抓包數字有誤，實為9.5億元。劉康彥今天與同黨議員陳建名、楊玲宜開記者會，批評高虹安數字無中生有、搞不清狀況，根本是無心市政。

新竹市政府發言人施淑婷回應，謝謝議會同仁一起關心新竹市立棒球場，但現在最重要的事情，是釐清與廠商之間的法律關係以及棒球場的潛在問題。希望議員就新竹市民保障公共利益的角度，不應只是加速驗收程序，而是一起捍衛公共工程應有的品質，並減少市府可能損失，幫市民看緊荷包，才能真正實現政府財政紀律的理念。

針對新竹市立棒球場興整建統包工程付款數字出入，市府昨晚發稿澄清，表示確認工程已估驗給付9億5450萬餘元，約占估驗進度88.3454％，近日市府新聞稿所指尾款剩3000萬元訊息，實際上是市府同仁誤刊，此應特定為體育署對新竹棒球場的6億元前瞻計畫補助款，約有3000萬元的尾款尚未撥付。

劉康彥針對高虹安日前曾說工程款只剩3千萬元未付，今天痛批高虹安根本搞不清楚狀況，所謂3千萬元尾款，是來自體育署6億補助款，必須等球場全面驗收完畢才會撥款，是體育署撥給新竹市政府，跟市府撥給施工廠商何來關係？高虹安用12億元減3千萬等於已付給廠商11.7億元，完全是神邏輯。

劉康彥認為，高虹安身為市長，一言ㄧ行都舉足輕重，上億元的工程款項攸關眾多基層公務員的清白，不容許高虹安三番兩次拿來政治操作與踐踏。如果高真心重視球場，應嚴厲要求施工廠商在契約規範下加速改善、趕快把驗收工作做完，才是正辦。

施淑婷今天回應時說明，根據市府實際勘驗也確實發現，外野草皮土壤混雜廢電線磚頭石頭，土壤級配疑未依規施作，似有使用棄土情事。龍來公司正在與市府協商，未來的法律關係還不明晰，市府當然要以更高標準來檢視新竹棒球場的問題，以便釐清統包廠商與專案管理廠商的責任。