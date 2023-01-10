快訊

少子化衝擊招生 陽明交大超前部署 用這招「綁住」高中生

茶葉蛋一口氣漲3成 業者嘆就算蛋價下跌也不可能降價

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

鄭文燦卡台水三坑中繼站？黃揚明打臉黃敬平：藍議員反對

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
媒體人黃揚明貼文指桃園市議員黃敬平中繼站內容有所偏誤。圖／截自黃揚明臉書
媒體人黃揚明貼文指桃園市議員黃敬平中繼站內容有所偏誤。圖／截自黃揚明臉書

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水3天爭議，議員黃敬平在臉書貼文批評台水公司要興建新的中繼加壓站被前鄭文燦市府卡住。媒體人黃揚明今天上午貼文貼出同是國民黨議員徐玉樹反對的文章打臉黃敬平。

徐玉樹接受本報記者求證時表示，台水要在三坑興建新的中繼加壓站，買賣土地過程有問題，他反對蓋在該處。

黃敬平貼文指台水表示要興建新的中繼加壓站，取代超過30年老舊破管，但多次行文鄭文燦時期前市府經發局未同意，希望張善政市府幫忙。不過，今天上午，黃揚明在臉書上也貼文反擊說，黃敬平內容有所偏誤，在此提出公評。

黃揚明截錄國民黨議員徐玉樹的反對興建三坑中繼站的文章，並表示，收到一份爆料，這是去年上半年自來水公司與桃園市政府針對興建三坑中繼站在當地協調會一段會議紀錄，徐玉樹是國民黨籍，主張中繼站不要在這裡（預定地），「我們不是乞丐。缺回饋」，他是民意代表，講話負責，「我是反對」。

徐玉樹今受訪時澄清說，他起初是同意該處蓋中繼站，只要求不可有噪音、外觀要美化、地方回饋及蓋活動中心使用，後來發現台水這塊土地買賣有問題，里民未被告知參加公聽會、都反對興建，他也因此反對。他支持公共工程，但買地為何不能買裡面一點，台水要講清楚。

議員 黃揚明 國民黨 鄭文燦 桃園

延伸閱讀

加壓站設置受阻成桃園停水主因？藍綠在地議員曝真相

桃園停水竟因中繼加壓站沒蓋成 台水：前市府卡住

足球／書面請辭足協理事長今獲准 鄭文燦：仍會支持台灣足球

突辭足協理事長要入閣？ 鄭文燦否認：可以理解外界臆測

相關新聞

加壓站設置受阻成桃園停水主因？藍綠在地議員曝真相

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂破管，導致多處停水長達多日。國民黨桃園市議員黃敬平今天透露，自來水公司本規畫在三坑興建新的...

「停水都三天了」桃園平鎮人怒了！台水：地高及設備解決

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水3天恢復供水，台水公司第二區管理處宣布復水99%，平鎮區新英里多個社區大樓住戶今天上午表示，...

預告苗栗縣府人事有異動 縣長鍾東錦：有人故意來挑釁

苗栗縣長鍾東錦接棒前縣長徐耀昌，縣府人事以維持安定原則，不過，鍾東錦今天在縣務會議，透露「有人故意來挑釁」，因此將會有調...

台水停水怪中繼加壓站未蓋 綠議員批黃敬平亂扯帶風向

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水爭議，議員黃敬平在臉書貼文批評台水要興建新的中繼加壓站被前鄭文燦市府卡住。龍潭區民進黨籍市議...

搞錯新竹棒球場付款金額 綠議員批高虹安「無心市政」

新竹市立棒球場工程爭議不斷，新竹市長高虹安日前說，市府已付出11億7千萬元工程款項，但被民進黨議員劉康彥抓包數字有誤，實...

首度參加苗栗縣務會議 即時溝通有效三義鄉長給「讚」

苗栗縣長鍾東錦新政，今天鄉鎮市長首次參加縣府會議，三義鄉長呂明忠心急如焚人氣景點舊山線1號隧道前公廁春節前給不給用？獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。