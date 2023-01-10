鄭文燦卡台水三坑中繼站？黃揚明打臉黃敬平：藍議員反對

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水3天爭議，議員黃敬平在臉書貼文批評台水公司要興建新的中繼加壓站被前鄭文燦市府卡住。媒體人黃揚明今天上午貼文貼出同是國民黨議員徐玉樹反對的文章打臉黃敬平。

徐玉樹接受本報記者求證時表示，台水要在三坑興建新的中繼加壓站，買賣土地過程有問題，他反對蓋在該處。

黃敬平貼文指台水表示要興建新的中繼加壓站，取代超過30年老舊破管，但多次行文鄭文燦時期前市府經發局未同意，希望張善政市府幫忙。不過，今天上午，黃揚明在臉書上也貼文反擊說，黃敬平內容有所偏誤，在此提出公評。

黃揚明截錄國民黨議員徐玉樹的反對興建三坑中繼站的文章，並表示，收到一份爆料，這是去年上半年自來水公司與桃園市政府針對興建三坑中繼站在當地協調會一段會議紀錄，徐玉樹是國民黨籍，主張中繼站不要在這裡（預定地），「我們不是乞丐。缺回饋」，他是民意代表，講話負責，「我是反對」。

徐玉樹今受訪時澄清說，他起初是同意該處蓋中繼站，只要求不可有噪音、外觀要美化、地方回饋及蓋活動中心使用，後來發現台水這塊土地買賣有問題，里民未被告知參加公聽會、都反對興建，他也因此反對。他支持公共工程，但買地為何不能買裡面一點，台水要講清楚。