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首度參加苗栗縣務會議 即時溝通有效三義鄉長給「讚」
苗栗縣長鍾東錦新政，今天鄉鎮市長首次參加縣府會議，三義鄉長呂明忠心急如焚人氣景點舊山線1號隧道前公廁春節前給不給用？獲得當面答覆年前可用，呂明忠認為即時溝通有效給「讚」！
縣府邀請18鄉鎮市長分區參加縣務會議，今天苗栗市長邱鎮軍、公館鄉長何在鑫、頭屋鄉長徐鑫榮、三義鄉長呂明忠、銅鑼鄉長謝昌年，及西湖鄉長高阿賜全都到，個個有備而來，發言相當踴躍，鍾東錦肯定效果，認為對縣政、鄉鎮市政建設都起正面作用。
呂明忠指出，舊山線1號隧道前公廁完工多時，卻遲遲沒有啟用，眼看著春節將屆，勢必湧進大批的遊客，過年前到底給不給用？此外，三義鄉都市計畫2013年至今沒有辦理變更，影響地方的發展。
謝昌年擔心卡關的苗栗縣畜牧循環資源利用研究中心，另選新址在銅鑼鄉，強調一定要協調附近3個村長取得居民同意，才能夠設設置，鍾東錦當場承諾，有汙染絕對不會設立。
謝昌年說，縣內許多地方的鄉鎮市都面臨公車路線裁撤或是減班，尤其是針對學生通勤時段，地方急跳腳，僅能以社區接駁車等應急，但並非長久之道，希望縣府協助解決。
何在鑫則表示，台72線新東大橋匝道案，地方談了10多年，不僅可以解決居民必須繞行龜山大橋、頭屋大橋交流道問題，獅潭、大湖一帶居民進出苗栗市區更方便。
縣府文化觀光局長林彥甫、工務處長古明弘，及工商發展處長詹彩蘋等人答覆，舊山線1號隧道前公 廁年前會啟用，三義鄉都市計畫、台72線新東大橋匝道案推動中，公車路線裁減問題，將透過立委爭取提高公車業者補貼。及協助公所爭取公路總局「幸福巴士」替代，雙管齊下解決。
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