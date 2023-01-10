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苗栗苑裡鎮「好彩頭」拔蘿蔔活動周末登場 摸彩五十吋電視
農曆春節將至，苗栗縣苑裡鎮公所今年續辦「好彩頭」拔蘿蔔暨賞花活動，將在周末（14日）上午九點於中正國小活動中心周邊登場，現場還舉辦摸彩，有五十吋電視等獎品大放送，歡迎民眾在春節前夕前往賞花、參加拔蘿蔔體驗。
苑裡鎮公所表示，今年拔蘿蔔暨賞花活動由苗栗縣政府補助20萬元，總預算30萬元，活動當天規劃有現做美味米食饗宴、打卡贈禮、摸彩、歌手演唱及魔術表演等；摸彩獎項有五十吋電視、烤箱、在地農特產等，獎品豐富，讓民眾好吃好玩又拿好康。
賞花景點則有山腳外環（高鐵橋下）與錦山公園交會處、苑裡火車站附近、中正國小學區周邊兩旁農田，花海面積約18公頃，蘿蔔田面積約7公頃，花海作物種類為大波斯菊、黃波斯菊、萬壽菊和向日葵花海。
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