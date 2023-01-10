客家戲曲公園廁所髒臭又破舊 郭遠彰：新竹竹東需要總體檢

位於竹東中央市場旁的客家戲曲公園，是竹東鎮內著名景點，日前鎮長郭遠彰卻發現提供民眾使用的公廁，不僅破舊，甚至惡臭難聞，他認為是因過去沒有好好維護，要求立即改善，同時表示要對竹東的公共設施總體檢，要找回竹東人的光榮感。

客家戲曲公園是作為竹東鎮推廣客家文化地區的重要活動中心，舉凡客家山歌比賽、天穿日節慶，以及其他活動表演都會用到該設施，可說是推廣我們竹東客家文化的重要門面，2年前也才配合中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程，完成全面翻新。

不過近日卻被郭遠彰發現，公園設施破舊不堪，讓他前往視察時不禁皺眉頭；郭遠彰表示，竹東需要總體檢，外地遊客來到竹東不該看到是破落的竹東，鎮公所必須動起來，才能夠讓竹東重新振作，進而讓竹東人找回光榮感。

他說，他是日前到客家戲曲公園以及中央市視察，才發現戲曲公園設施破舊，整體設施老舊不堪，甚至在公廁入口就充滿惡臭味道，地板沒未清潔，小便斗及馬桶也在管理清潔上也未盡到責任，質疑到市場消費的民眾該如何安心使用。