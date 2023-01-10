快訊

少子化衝擊招生 陽明交大超前部署 用這招「綁住」高中生

茶葉蛋一口氣漲3成 業者嘆就算蛋價下跌也不可能降價

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客家戲曲公園廁所髒臭又破舊 郭遠彰：新竹竹東需要總體檢

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
公廁破舊髒亂，讓郭遠彰（左）立即要求鎮公所改善。圖／竹東鎮公所提供
公廁破舊髒亂，讓郭遠彰（左）立即要求鎮公所改善。圖／竹東鎮公所提供

位於竹東中央市場旁的客家戲曲公園，是竹東鎮內著名景點，日前鎮長郭遠彰卻發現提供民眾使用的公廁，不僅破舊，甚至惡臭難聞，他認為是因過去沒有好好維護，要求立即改善，同時表示要對竹東的公共設施總體檢，要找回竹東人的光榮感。

客家戲曲公園是作為竹東鎮推廣客家文化地區的重要活動中心，舉凡客家山歌比賽、天穿日節慶，以及其他活動表演都會用到該設施，可說是推廣我們竹東客家文化的重要門面，2年前也才配合中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程，完成全面翻新。

不過近日卻被郭遠彰發現，公園設施破舊不堪，讓他前往視察時不禁皺眉頭；郭遠彰表示，竹東需要總體檢，外地遊客來到竹東不該看到是破落的竹東，鎮公所必須動起來，才能夠讓竹東重新振作，進而讓竹東人找回光榮感。

他說，他是日前到客家戲曲公園以及中央市視察，才發現戲曲公園設施破舊，整體設施老舊不堪，甚至在公廁入口就充滿惡臭味道，地板沒未清潔，小便斗及馬桶也在管理清潔上也未盡到責任，質疑到市場消費的民眾該如何安心使用。

他指出，他也是第一次得知戲曲公園沒有公告櫥窗，公告欄竟然直接在牆壁用膠帶貼上，導致牆面斑駁，因此已立即要求鎮公所同仁，務必針對客家戲曲公園以及中央市場公廁，編列改善計畫，進行重新塗刷油漆，以及加強公廁設施的使用環境清潔。

客家戲曲公園2年前剛完成全面翻新，卻被新任竹東鎮長郭遠彰質疑維護管理不佳，要求立即改善。圖／竹東鎮公所提供
客家戲曲公園2年前剛完成全面翻新，卻被新任竹東鎮長郭遠彰質疑維護管理不佳，要求立即改善。圖／竹東鎮公所提供

公廁 客家文化 馬桶 新竹

延伸閱讀

竹東Youbike有望5月啟用 首波設18站、年底再增至少10站

竹東社福中心義剪、煮湯圓 為弱勢家庭寒冬送暖

身首異處…竹東小黑狗遭「山豬吊」剝皮 分屍現場曝光

竹東鎮立游泳池試營運跳票 鎮公所拚春節後重啟

相關新聞

加壓站設置受阻成桃園停水主因？藍綠在地議員曝真相

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂破管，導致多處停水長達多日。國民黨桃園市議員黃敬平今天透露，自來水公司本規畫在三坑興建新的...

「停水都三天了」桃園平鎮人怒了！台水：地高及設備解決

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水3天恢復供水，台水公司第二區管理處宣布復水99%，平鎮區新英里多個社區大樓住戶今天上午表示，...

預告苗栗縣府人事有異動 縣長鍾東錦：有人故意來挑釁

苗栗縣長鍾東錦接棒前縣長徐耀昌，縣府人事以維持安定原則，不過，鍾東錦今天在縣務會議，透露「有人故意來挑釁」，因此將會有調...

台水停水怪中繼加壓站未蓋 綠議員批黃敬平亂扯帶風向

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水爭議，議員黃敬平在臉書貼文批評台水要興建新的中繼加壓站被前鄭文燦市府卡住。龍潭區民進黨籍市議...

搞錯新竹棒球場付款金額 綠議員批高虹安「無心市政」

新竹市立棒球場工程爭議不斷，新竹市長高虹安日前說，市府已付出11億7千萬元工程款項，但被民進黨議員劉康彥抓包數字有誤，實...

首度參加苗栗縣務會議 即時溝通有效三義鄉長給「讚」

苗栗縣長鍾東錦新政，今天鄉鎮市長首次參加縣府會議，三義鄉長呂明忠心急如焚人氣景點舊山線1號隧道前公廁春節前給不給用？獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。