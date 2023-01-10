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加壓站設置受阻成桃園停水主因？藍綠在地議員曝真相

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園停水肇因今天遭外界直指是中繼加壓站興建遭組所致，資深媒體人黃揚明則直言藍營議員也曾反對興建加壓站。記者朱冠諭／翻攝
桃園停水肇因今天遭外界直指是中繼加壓站興建遭組所致，資深媒體人黃揚明則直言藍營議員也曾反對興建加壓站。記者朱冠諭／翻攝

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂破管，導致多處停水長達多日。國民黨桃園市議員黃敬平今天透露，自來水公司本規畫在三坑興建新的中繼加壓站，取代老舊破管，卻遭綠營多次杯葛反對。結果資深媒體人黃揚明爆料，其實反對者也包括國民黨議員徐玉樹。

對此，徐玉樹和民進黨在地議員張肇良今受訪，都表示不反對興建加壓站，問題在於台水選址錯誤，呼籲台水不要忽略里民反對意見。

黃敬平今在臉書透露，台水公司去年原本已在三坑買了一塊農地，且付了一半的錢，但開了4次協調會說明，都遭綠營議員杯葛反對，鄭文燦市府也遲遲不同意興建。不過黃揚明緊接爆料，根據去年上半年自來水公司與桃園市府開的協調會紀錄，其實國民黨籍的議員徐玉樹在場也表達反對，認為黃敬平有所偏誤。

徐玉樹接受本報採訪時表示，自己對於是否興建中繼加壓站沒有個人立場，但過去開的協調會參加人數屈指可數，「警察都比居民多」，重點是呼籲台水必須慎重召開公聽會納入居民意見，尤其中繼加壓站選址就位在三坑老街附近，包括噪音、景觀、觀光都會產生嚴重影響，綠營民代在場也表達反對。

張肇良表示，他支持興建加壓站，問題在於選址錯誤，台水打算將中繼加壓站設立在三坑里永福路和三坑老街一號交叉口，也以土地取得不易為由堅持設在該處，但台水不只想蓋加壓站，還想設置大型蓄水池，面積多達3300多坪，設置後對三坑里影響重大，「10個里民有11個反對」，建議台水應該將加壓站設在靠近大馬路邊的位置，而不是設在三坑里的中心點。

三坑里長黃遠達表示，擔憂影響文化、交通，多數里民確實都持反對意見，這次爆管事件發生後，居民更強烈拒絕將加壓站設在三坑里，甚至眾人也開始連署，並打算在年後上街抗議，儘管建設仍在討論階段，仍呼籲台水要傾聽居民心聲。

民進黨桃園市議員張肇良表示，台水打算將加壓站設在三坑里中心點，但建設面積多達3300多坪，設置後對三坑里影響重大，「10個里民有11個反對」。圖／張肇良提供
民進黨桃園市議員張肇良表示，台水打算將加壓站設在三坑里中心點，但建設面積多達3300多坪，設置後對三坑里影響重大，「10個里民有11個反對」。圖／張肇良提供
桃園停水肇因今天遭外界直指是中繼加壓站興建遭組所致，對此藍綠議員今天都發聲澄清。資料照，記者曾增勳／翻攝
桃園停水肇因今天遭外界直指是中繼加壓站興建遭組所致，對此藍綠議員今天都發聲澄清。資料照，記者曾增勳／翻攝

議員 桃園 國民黨 停水 民進黨

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