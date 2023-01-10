桃園長照春節不打烊 衛生局籲市民盡快申請

桃園市政府衛生局今公布，春節期間可提供服務的長照單位，共計202間，請有需求的市民，依各項服務申請期限，先向服務單位提出申請，以利春節前連結服務單位安排人力，提供服務。

衛生局表示，春節期間1966長照服務專線將暫停服務，若市民有長照服務相關諮詢需求，也請提前於春節前周一至周五上班時間撥打1966長照服務專線，有專人說明申請長照服務的相關資訊。

衛生局表示，春節期間持續提供長照的服務項目，包括居家照顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲服務等。另若聘有外籍家庭看護工的被照顧者，經長期照顧管理中心評估為長照需要等級為2至8級者，若因春節外籍看護工休假無法照顧，也可以申請喘息服務。

衛生局呼籲，居住在本市的身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民，也請善用政府提供各項長照服務資源，讓長照2.0有效減輕照顧負擔。過年期間提供長照服務的單位及相關訊息，請至桃園市政府衛生局長期照護網站中的最新資訊查詢https://care.tycg.gov.tw/。