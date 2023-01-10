快訊

24歲網紅確診「咳到肺快要出來」10天後驚傳病逝

評／抖音洗腦神曲風靡校園 大學教授：禁止不是唯一辦法

健保署洩個資涉案人撤主管職 署長李伯璋給員工信曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園長照春節不打烊 衛生局籲市民盡快申請

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府衛生局今公布春節可提供服務的長照單位，共計202家，並籲市民若有需求，請盡快申請。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市政府衛生局今公布春節可提供服務的長照單位，共計202家，並籲市民若有需求，請盡快申請。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市政府衛生局今公布，春節期間可提供服務的長照單位，共計202間，請有需求的市民，依各項服務申請期限，先向服務單位提出申請，以利春節前連結服務單位安排人力，提供服務。

衛生局表示，春節期間1966長照服務專線將暫停服務，若市民有長照服務相關諮詢需求，也請提前於春節前周一至周五上班時間撥打1966長照服務專線，有專人說明申請長照服務的相關資訊。

衛生局表示，春節期間持續提供長照的服務項目，包括居家照顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲服務等。另若聘有外籍家庭看護工的被照顧者，經長期照顧管理中心評估為長照需要等級為2至8級者，若因春節外籍看護工休假無法照顧，也可以申請喘息服務。

衛生局呼籲，居住在本市的身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民，也請善用政府提供各項長照服務資源，讓長照2.0有效減輕照顧負擔。過年期間提供長照服務的單位及相關訊息，請至桃園市政府衛生局長期照護網站中的最新資訊查詢https://care.tycg.gov.tw/

長照 衛生局 春節 桃園

延伸閱讀

新北抽查195件春節應景食品 9件不合格挨罰

竹市啟動春節關懷送暖 高虹安送四大好禮和年菜

春節浪犬也加菜 驛站烹飪浪浪牛排大餐

台中育幼津貼趕春節前發放 盧秀燕：1.2萬新生兒家長快申請

相關新聞

「停水都三天了」桃園平鎮人怒了！台水：地高及設備解決

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水3天恢復供水，台水公司第二區管理處宣布復水99%，平鎮區新英里多個社區大樓住戶今天上午表示，...

預告苗栗縣府人事有異動 縣長鍾東錦：有人故意來挑釁

苗栗縣長鍾東錦接棒前縣長徐耀昌，縣府人事以維持安定原則，不過，鍾東錦今天在縣務會議，透露「有人故意來挑釁」，因此將會有調...

加壓站設置受阻成桃園停水主因？藍綠在地議員曝真相

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂破管，導致多處停水長達多日。國民黨桃園市議員黃敬平今天透露，自來水公司本規畫在三坑興建新的...

桃園長照春節不打烊 衛生局籲市民盡快申請

桃園市政府衛生局今公布，春節期間可提供服務的長照單位，共計202間，請有需求的市民，依各項服務申請期限，先向服務單位提出...

書法名家揮毫獻藝 竹北市圖周六限量春聯免費送

迎接金兔年沾喜氣，竹北市公所本周六將在竹北市立圖書館舉辦新春揮毫迎兔年活動；5位在地書法名家將現場揮毫獻藝，同時安排2位...

竹市啟動春節關懷送暖 高虹安送四大好禮和年菜

春節前夕，新竹市府啟動春節關懷送暖機制，市府社會處指出，今年送出的「春節福袋」內有保暖圍巾、保溫瓶、春節禮盒及5菜1湯的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。