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書法名家揮毫獻藝 竹北市圖周六限量春聯免費送

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北市立圖書館1月14日本周六將舉辦新春揮毫迎兔年活動，竹北市長鄭朝方當日也帶領公所團隊將親自送出300份限量版春聯。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市立圖書館1月14日本周六將舉辦新春揮毫迎兔年活動，竹北市長鄭朝方當日也帶領公所團隊將親自送出300份限量版春聯。圖／竹北市公所提供

迎接金兔年沾喜氣，竹北市公所本周六將在竹北市立圖書館舉辦新春揮毫迎兔年活動；5位在地書法名家將現場揮毫獻藝，同時安排2位絹印藝術家帶領民眾體驗紅包絹印，竹北市長鄭朝方當日也帶領公所團隊將親自送出300份限量版春聯，邀請市民共襄盛舉。

竹北市長鄭朝方表示，「2023兔年新春揮毫暨圖書館研習班成果展聯歡活動」將在1月14日本周六下午2點舉辦，邀請竹北在地玩印工作室講師現場指導創意版紅包絹印DIY，以及5位書法名家現場揮毫，帶領民眾親手繪製春聯，感受過年歡喜的氛圍，同時體驗「絹印」懷舊溫暖的手感印刷工藝。

鄭朝方說，竹北市民平均年齡僅38.9歲，是一座年輕、活力、親子共融的城市，未來公所也會著力推動各項親子市政，透過這次在市立圖書館舉辦的新春揮毫系列活動，我也將親自帶領小朋友閱讀繪本「兔子先生去散步」，希望從中推廣親子教育、提升閱讀力，同時象徵兔年開始由市長帶領市民迎向新希望，朝幸福方向前進。

竹北市立圖書館館長李文俐表示，活動當天在圖書館一樓借閱8本書，即可報名創意版紅包絹印體驗活動，下午1點起開放現場報名、限額50名，二樓新春揮毫贈春聯則提供50名額現場報名，以及親子畫春聯DIY限量20份，相關活動訊息可上「藝遊竹北官方網站」或「藝遊竹北官方粉絲團」查詢。

竹北市公所本周六將在竹北市立圖書館舉辦新春揮毫迎兔年活動，邀請5位在地書法名家現場揮毫獻藝，圖為示意圖。記者王淑君／攝影
竹北市公所本周六將在竹北市立圖書館舉辦新春揮毫迎兔年活動，邀請5位在地書法名家現場揮毫獻藝，圖為示意圖。記者王淑君／攝影
竹北市立圖書館本周六將邀請5位在地書法名家將現場揮毫獻藝，同時安排紅包絹印活動，開放民眾現場報名體驗，圖為示意圖。記者王淑君／攝影
竹北市立圖書館本周六將邀請5位在地書法名家將現場揮毫獻藝，同時安排紅包絹印活動，開放民眾現場報名體驗，圖為示意圖。記者王淑君／攝影

圖書館 親子教育 新竹 鄭朝方

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