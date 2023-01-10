「停水都三天了」桃園平鎮人怒了！台水：地高及設備解決

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水3天恢復供水，台水公司第二區管理處宣布復水99%，平鎮區新英里多個社區大樓住戶今天上午表示，「為什麼新英里這裡主家沒有水，「都三天了」，引起市議員關切。

台水二區處長呂崇德說，現在平鎮、中壢全部復水，新英里位置高、社區水表較高水上不去，設備問題已設法解決。

平鎮新英里一社區陳姓主委表示，「這裡已經停水三天了」，水公司通知社區說已陸續供水，但是到昨晚沒水，市議員黃敬平、陳韋曄與水公司人員查看說是水壓問題，水打不進去，儲水槽進水很慢，水公司說想辦法解決，但是至今天早上還是沒水。

他抱怨，停水三天生活很不方便，昨晚有住戶一直在找水用或買水，有的住戶上班一天臭臭，全家到汽車旅館洗澡休息，希望趕快有水可用。

有的住戶今天上午在臉書社群貼文抱怨，新英里這裡為什麼沒有水，到底何時才有水可用，「都三天了」。也有觀音網友抱怨，觀音也是一樣，有水，但是水壓太小。也有新英里民說凌晨3時開始有水。

黃敬平說，新英里新富五街、環南路口多個社區沒水求助，他會同水公司人員檢查找問題，還被民眾指著大罵，一邊賠不是，水公司找到管線水壓不足問題，半夜陸續蓄水，並請消防車早上到該里支援民眾用水。