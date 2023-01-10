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竹市啟動春節關懷送暖 高虹安送四大好禮和年菜

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安今也為73歲老翁何文升送上好禮、披上圍巾，並一起貼春聯。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安今也為73歲老翁何文升送上好禮、披上圍巾，並一起貼春聯。圖／新竹市政府提供

春節前夕，新竹市府啟動春節關懷送暖機制，市府社會處指出，今年送出的「春節福袋」內有保暖圍巾、保溫瓶、春節禮盒及5菜1湯的澎湃年菜，四大春節賀禮祝賀長者幸福過年，即日起由志工協助親送到265名獨居長者手中。

市長高虹安今也為73歲老翁何文升送上好禮、披上圍巾，並一起貼春聯，讓何翁感動倍感溫馨。

高虹安表示，市府推動老人福利措施向來不遺餘力，時值歲末嚴冬，市府特別關懷獨老長者，自去年12月即啟動低溫關懷機制，與11個獨老志工團體合作，加強慰問訪視265名獨居長者，注意低溫保暖並減少戶外活動，並準備春節賀禮，由獨老志工團體親送到每一位長者手中。

社會處說明，73歲何文升中風行走不便，在生病或生活上需要幫忙時，市府與慈濟基金會陳冠諭師姐以及老五老基金會甘佳欣社工都會第一時間來協助照顧何，提供生活上協助。

何文升說，他早已把志工與社工當成自己的家人，有時候天氣寒冷或是下雨時，對方總是不畏風雨特地跑過來關心，他總告訴對方用電話問候就好，不要冒雨跑過來，他看了也會很心疼。

社會處代理處長李季縈指出，竹市獨居老人目前列冊265人，今年也結合社團法人新竹市社區婦女關懷協會、國際同濟會台灣總會竹苗區、新竹市觀光旅遊協會、新竹市傳統產業發展促進會、議員蕭志潔及陳慶齡等單位，號召企業與善心團體力量，為獨居長者準備豐盛年菜，為長輩帶來更多溫暖與關懷。

市府社會處指出，今年送出的「春節福袋」內有保暖圍巾、保溫瓶、春節禮盒及5菜1湯的澎湃年菜。圖／新竹市政府提供
市府社會處指出，今年送出的「春節福袋」內有保暖圍巾、保溫瓶、春節禮盒及5菜1湯的澎湃年菜。圖／新竹市政府提供
市長高虹安幫73歲老翁何文升圍圍巾。圖／新竹市政府提供
市長高虹安幫73歲老翁何文升圍圍巾。圖／新竹市政府提供

春節 獨居老人 新竹 高虹安

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