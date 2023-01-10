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預告苗栗縣府人事有異動 縣長鍾東錦：有人故意來挑釁

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（右）今天主持縣務會議，宣布工商發展投資策進會總幹事陳怡樺出任縣府新聞發言人。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）今天主持縣務會議，宣布工商發展投資策進會總幹事陳怡樺出任縣府新聞發言人。記者范榮達／攝影

苗栗縣鍾東錦接棒前縣長徐耀昌，縣府人事以維持安定原則，不過，鍾東錦今天在縣務會議，透露「有人故意來挑釁」，因此將會有調動，希望局處長在本位上，好好做好自己的工作。

今天上午縣府會議，鍾東錦宣布縣府新聞發言人將由苗栗縣工商發展投資策進會總幹事陳怡樺出任，陳怡樺上屆竹南鎮民代表選舉一鳴驚人，拿下苗栗縣歷來鄉鎮市民代表選舉最高票當選，亮麗的外表被網友封「最美鎮代」，甫從縣農會理事長卸任。

陳怡樺並擔任永齡慈善基金會苗栗親善大使，鍾東錦選舉期間，陳是競選總部發言人，鍾東錦當選後，縣府今天再委以擔任縣府發言人，陳怡樺表示「很榮幸！」她會全力以赴做好。

今天縣務會議，鍾東錦指出，選舉至今他沒有調動過任何一個人，可是還是有一些人在外面講不是很恰當的話，當然他就會有動作，絕對不會針對有選舉的恩怨，而是因為地方上表現不夠理想。

鍾東錦說，因為本來他的心態很簡單，給他一點時間去觀察局處及縣府附屬單位的表現如何，但甚至有人故意來挑釁說會動他，「你既然要我動，我就動你」，希望大家在本位上，好好做好自己的工作，他絕對不會去記仇、記恨，大家一起努力為苗栗縣政打拚。

苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議，宣布工商發展投資策進會總幹事陳怡樺（圖）出任縣府新聞發言人。圖／取自陳怡樺臉書
苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議，宣布工商發展投資策進會總幹事陳怡樺（圖）出任縣府新聞發言人。圖／取自陳怡樺臉書

鍾東錦 苗栗縣

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