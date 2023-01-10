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台水又宣布停水惹民怨 桃市府緊急宣布：工程延期

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
自來水公司昨公告桃園部分地區13日將停水，引發市民不滿，市府今趕緊與自來水公司協調，宣布相關工程將延期。圖／本報資料照
自來水公司昨公告桃園部分地區13日將停水，引發市民不滿，市府今趕緊與自來水公司協調，宣布相關工程將延期。圖／本報資料照

桃園龍潭三坑抽水站地下管線爆裂破管，導致多處停水長達3天以上。自來水公司昨晚又公告，為辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」，部分地區13日早上8點至下午5點停水長達9小時，導致民怨連連。對此，市府稍早宣布相關工程將延期，避免影響市民。

自來水公司昨公告，為辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」，13日早上8時至下午5時將停水，經發局表示，停水區域橫跨龍潭、大溪、平鎮、八德等4個行政區，停水戶數達7萬4487戶。但許多民眾至今仍無水可用，消息一出再度引起停水用戶不滿，直言「什麼時侯不修，過年前來搞？」「故意的嗎？」「怎麼感覺好像是故意的」。

市府表示，張善政今已特別指示經發局與台水、台電協調施工時間，目前達成共識，原訂13日工程，在不影響設備安全的原則下，將另外擇期辦理，盡可能讓市民受到的影響降到最低。

這次停水範圍時間影響大，市長張善政臉書近日也湧入大量正反面留言。對此，桃市府新聞處長羅楚東回應，市民提出的意見，市府都會慎重以對，也會作為重要參考。

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