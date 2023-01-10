桃園停水竟因中繼加壓站沒蓋成 台水：前市府卡住

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水3天恢復供水，平鎮多處社區大樓至昨晚還是沒水，市議員黃敬平今天早上表示，市長張善政與他半夜急赴平鎮淨水廠了解原因，台水坦承原早就應興建新的中繼加壓站，取代超過30年老舊破管，多次行文鄭文燦時期前市府經發局未被同意，希望張善政市府幫忙。

黃敬平在臉書表示，昨晚平鎮新英里多處社區大樓反映沒水，他致電張善政，未料半夜獨自開車前來，讓他非常驚訝，一個人開車沒有司機、隨扈與秘書陪同，看看及掌握目前供水系統情況，讓黃敬平感嘆，「此情此景，跟前任市長呈現強烈對比」。

這次大停水事件，水公司坦承是6年來最嚴重事故，輸送管已逾30年，設計非常老舊！並表示，水公司原本已在三坑買一塊農地、且付一半的錢，但是土地須經都市計畫變更為自來水用地，開4次協調會，卡在地方回饋補助、怕噪音、嫌景觀不好等原因沒談攏，加上綠營議員杯葛反對，之前市府遲未同意興建。

黃敬平質疑，自來水公司去年即規畫要在三坑興建一處新的中繼加壓站，分段加壓供水，取代3、40年的老舊破管，水公司明明之前已向前鄭文燦市府經發局行文提過很多次了，為何卻沒有做？