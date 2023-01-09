桃園又要停水了！ 影響7萬4千多戶 範圍時間曝光

桃園龍潭區7日才發生抽水站爆管停水，自來水公司今晚又公告，為辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」，13日早上8時至下午5時停水。市府經發局表示，會督促自來水公司盡速完工復水； 民代許家睿也呼籲張善政應盡快做好停水準備。

停水區域如下：龍潭區、大溪區全區、復興區三民里。平鎮區為金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一至二段、太平東（西）路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路 239、573、659、679 巷、新安里、東勢里、龍南路 654、666 巷、平等路（平東路至東光路）、建安里、福林里。八德區為福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里、福元里、瑞發里、福德里、興中里。

經發局表示，停水區域橫跨龍潭、大溪、平鎮、八德等4個行政區，停水戶數達7萬4487戶，提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局提醒，恢復供水後，如仍缺水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。