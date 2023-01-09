綠委諷張善政像小孩亂發脾氣 「中央不能永遠當保姆」

桃園龍潭三坑抽水站管線破裂，桃園市長張善政昨天批評，台水公司的復水承諾落差太大，民進黨立委林俊憲今天表示，張善政的新市府團隊像個小孩，遇到危機不知所措，只好向中央發脾氣，但是中央不能永遠當保姆，張善政該學會長大了。

桃園市龍潭區三坑抽水站管線破裂，造成33萬戶停水，台水公司原先承諾昨天上午復水，但是因為修復不及延後復水，張善政表示，他不願苛責搶修人員，但是原承諾落差太大讓人無法接受。

林俊憲晚間在臉書發文指出，全台各地的新縣市首長上任還不到1個月，不過民眾眼中沒有所謂的蜜月期，一上任就要負起重責，考驗突發狀況的處理能力。桃園這幾天有大量地區停水，但是張善政只會在臉書上說無法接受，拿不出應變方案，危機處理零分。

林俊憲說明，張善政不是第一天踏入政界，甚至還當過閣揆，他應該很清楚，人民哪會管什麼事情要由哪個單位來負責，因為那是政府自己要協商的問題，民眾只要看到問題解決，是誰解決都無所謂，就是不想看到一堆藉口。

林俊憲強調，自來水公司挖破管線，行政院當然會負責監督，儘速修復，但是供水調度、哪裡缺水這種資訊統整，應該由地方主責，若有不足、需要協助就提出，中央一定會全力配合，但是張善政卻像個小孩，遇到危機不知所措，只好向中央發脾氣，「但你不講清楚怎麼知道如何幫你？」

林俊憲說，張善政應該學到一課，他已經不是候選人，沒有什麼都推給中央這種好事，要是中央直接介入調度用水，那還要市府做什麼，權力託付就要好好運用，發揮大家長的能力協助市民解決困難，「如果你還沒意識到市長的責任與使命，才十幾天回頭尚不算晚，讓真正行的人來吧！」