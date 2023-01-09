快訊

懶人包／準新娘號稱「輔大陳若儀」？ 流水席事件始末一次看懂

找清潔員1年媒合上千次都不成功 晶華：台灣薪資應5年翻倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠委諷張善政像小孩亂發脾氣 「中央不能永遠當保姆」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
桃園龍潭三坑抽水站爆管，大水沖進里民客廳、臥室淹水，11受災戶要求照價賠償損失；桃園市長張善政（圖右二）昨視察平鎮淨水場，了解供水問題。記者曾增勳／攝影
桃園龍潭三坑抽水站爆管，大水沖進里民客廳、臥室淹水，11受災戶要求照價賠償損失；桃園市長張善政（圖右二）昨視察平鎮淨水場，了解供水問題。記者曾增勳／攝影

桃園龍潭三坑抽水站管線破裂，桃園市長張善政昨天批評，台水公司的復水承諾落差太大，民進黨立委林俊憲今天表示，張善政的新市府團隊像個小孩，遇到危機不知所措，只好向中央發脾氣，但是中央不能永遠當保姆，張善政該學會長大了。

桃園市龍潭區三坑抽水站管線破裂，造成33萬戶停水，台水公司原先承諾昨天上午復水，但是因為修復不及延後復水，張善政表示，他不願苛責搶修人員，但是原承諾落差太大讓人無法接受。

林俊憲晚間在臉書發文指出，全台各地的新縣市首長上任還不到1個月，不過民眾眼中沒有所謂的蜜月期，一上任就要負起重責，考驗突發狀況的處理能力。桃園這幾天有大量地區停水，但是張善政只會在臉書上說無法接受，拿不出應變方案，危機處理零分。

林俊憲說明，張善政不是第一天踏入政界，甚至還當過閣揆，他應該很清楚，人民哪會管什麼事情要由哪個單位來負責，因為那是政府自己要協商的問題，民眾只要看到問題解決，是誰解決都無所謂，就是不想看到一堆藉口。

林俊憲強調，自來水公司挖破管線，行政院當然會負責監督，儘速修復，但是供水調度、哪裡缺水這種資訊統整，應該由地方主責，若有不足、需要協助就提出，中央一定會全力配合，但是張善政卻像個小孩，遇到危機不知所措，只好向中央發脾氣，「但你不講清楚怎麼知道如何幫你？」

林俊憲說，張善政應該學到一課，他已經不是候選人，沒有什麼都推給中央這種好事，要是中央直接介入調度用水，那還要市府做什麼，權力託付就要好好運用，發揮大家長的能力協助市民解決困難，「如果你還沒意識到市長的責任與使命，才十幾天回頭尚不算晚，讓真正行的人來吧！」

張善政 林俊憲 桃園市長

延伸閱讀

桃園等3天還有人沒水用 前朝官員批張善政：只會震怒

桃園仍有多戶停水 張善政：SOP差強人意還有改進空間

爆管停水未如期復水 張善政重批水公司「應早點讓外界知道」

桃園全面復水延至9日凌晨 張善政到淨水場了解實際狀況

相關新聞

桃園等3天還有人沒水用 前朝官員批張善政：只會震怒

桃園龍潭區三坑自來水抽水站昨爆管，導致許多地區停水，自來水公司對於全面復水的期程一直延後，桃園市長張善政曾表示無法接受。...

綠委諷張善政像小孩亂發脾氣 「中央不能永遠當保姆」

桃園龍潭三坑抽水站管線破裂，桃園市長張善政昨天批評，台水公司的復水承諾落差太大，民進黨立委林俊憲今天表示，張善政的新市府...

竹東Youbike有望5月啟用 首波設18站、年底再增至少10站

新竹縣持續建置Youbike 2.0站點，預計今年全縣再添50站，範圍更踏出竹北市，將擴及湖口、新豐及竹東等地，不過竹東...

桃市議會罕見攻防！綠營提杯葛墊付案 藍批雙標

桃園市議會今天臨時會罕見出現藍綠攻防，無黨聯盟總召李家興動議將墊付案，按慣例授權議長邱奕勝核處，卻遭綠營議員反對，2度提...

推動一鄉鎮一特色公園 造橋火車站南北側公園正式啟用

為增進親子互動的遊憩空間，苗栗縣政府積極推動一鄉鎮一特色公園，將縣內老舊公園、不合格遊戲場進行汰換改造，而位於造橋鄉造橋...

影／台水宣布桃園復水99% 民怨：水龍頭出水像滴尿

桃園市龍潭三坑抽水站爆管大停水引起民怨，台水公司第二區管理處今天凌晨恢復供水，上午宣布桃園停水區域99%停水戶復水，至中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。