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竹東Youbike有望5月啟用 首波設18站、年底再增至少10站

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮Youbike站點已陸續完成會勘，預計5月建置完成啟用。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東鎮Youbike站點已陸續完成會勘，預計5月建置完成啟用。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣持續建置Youbike 2.0站點，預計今年全縣再添50站，範圍更踏出竹北市，將擴及湖口、新豐及竹東等地，不過竹東設站會勘進度已超前，已規畫設置18站，包含台鐵內灣線沿線車站、客運站，以及多處公園景點，希望藉由台鐵與Youbike結合，讓遊客能利用大眾運輸更便利到達，最快5月就能完工啟用。

鎮長郭遠彰表示，竹東第一波Youbike站點，確定包含台鐵竹東、榮華及竹中車站，同時還有新竹客運竹東站、鎮公所，以及客家戲曲公園、鐵道親子公園、大同來寮廣場等處，此外還在鎮內主要的國高中設置站點，希望以此方便鎮民、外地居民及遊客利用轉乘、通勤。

鎮公所指出，目前預計18站會在5月陸續完成建置，同時配合縣府交旅處規畫啟用，屆時新站點同樣可以享有租借優惠，不過優惠內容啟用前才會公布，同時為保障民眾權益，縣府更為民眾提供免費「公共自行車意外險」，只要利用Youbike網站或App，完成實名制登記，就可享有保障。

鎮公所透露，目前已經計畫在年底前，竹東鎮將再新增10處站點，到時全鎮Youbike站點至少可達近30處，初步評估設站站點位置可能會是工研院、台泥公園，以及鎮內幾處大型社區或人口密集區域，如凱旋大地社區、放翁清淨社區、大溪地社區等。

不過有民眾反映，竹東鎮內自行車道過少，不利推動Youbike，鎮公所回應，除了河濱公園有自行車道可利用休憩，鎮公所正在規畫相關道路計畫，將藉由廣設人行道及自行車道，打造友善通行空間，希望讓民眾都能有安全的騎行環境，未來Youbike站點也會持續增加。

自行車 台鐵 車道

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