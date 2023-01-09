桃園等3天還有人沒水用 前朝官員批張善政：只會震怒

桃園龍潭區三坑自來水抽水站昨爆管，導致許多地區停水，自來水公司對於全面復水的期程一直延後，桃園市長張善政曾表示無法接受。但桃園市政府資科局前局長余宛如批評，張善政面對停水無為不治，只會震怒。市府則回應，未來將與自來水公司建立互相搭配的SOP，減少資訊落差。

余宛如說，張善政面對桃園停水3天無為不治，造成桃園民不聊生，還演出大官震怒的戲碼。人民選的是做事的市長，不是會震怒的大官。水公司同仁在努力搶修的時候，張善政反而去譴責，真是讓人不忍。而張善政的市府團隊又為缺水的市民做了什麼？

余宛如指出，前年桃園遇到百年大旱，桃園市前市長鄭文燦努力調度，不但不缺水，還能每日提供超過20萬噸的水支援竹科。而張善政上台，打下的治水基礎立刻敗壞，還要中央處理，張善政的市長真好當，只要會撒幣升級就好。

市議員魏筠表示，石門水庫大缺水時，鄭文燦曾調用100台水車，並協調支援科技業用水，一同度過缺水難關。但張善政面對用水危機，卻是卸責中央。市議員余信憲也批評，張善政遇到問題只會在臉書上面討拍，但市民在臉書上陳情時，卻刪除封鎖市民的留言。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，事件發生後，張善政市長立即要求相關局處與自來水公司保持密切聯繫，並主動調配資源，由消防局在不影響消防業務的前提下，機動提供民眾緊急用水。未來將與自來水公司建立互相搭配的SOP，減少資訊落差的情況。

市議員凌濤表示，自來水公司屬於經濟部管轄，昨日經濟部長也已致電桃市府致歉，去年六月、七月在桃園、龍潭等區都發生過水管爆裂。余宛如無相關權責歸屬認知，只會政治操作，對解決問題毫無幫助，市民對此作法自有判斷。