桃市議會罕見攻防！綠營提杯葛墊付案 藍批雙標

桃園市議會今天臨時會罕見出現藍綠攻防，無黨聯盟總召李家興動議將墊付案，按慣例授權議長邱奕勝核處，卻遭綠營議員反對，2度提案應訂定墊付金額上限，並將預算一讀會改為分組審查，不過表決都失利。綠營議員批評藍營帶頭放水，國民黨則強調墊付案和預算一讀程序都是沿襲前縣長呂秀蓮時期慣例，民進黨不用雙標。

今天是臨時會閉會，無黨聯盟總召李家興會上提出臨時動議，議會休會期間，市府提出墊付案，依慣例授權議長決定即可。此案經大會敲槌通過後，民進黨議員張肇良卻提議，墊付金額應規定上限，超過金額應送到議會臨時會討論。同黨議員劉仁照和黨團總召呂林小鳳也聲援，認為議會工作人員未將書面資料提供給議員，就通過提案有爭議。

李家興則解釋，依內政部1995年函示，經大會授權，在休會期間墊付案可由議長本於權責決定，此慣例已從前縣長呂秀蓮時代延續至今，議長已知會過3黨總召，自己是照慣例提出動議，且市府急迫性的政策若推動受阻，也非市民之福。

面對綠營提議，邱奕勝當場臉色鐵青，直指墊付案不是今天才有，過去也從來沒有設限，「這樣不是針對我嗎？」且該案已敲槌通過，按規定不得再討論，但他仍尊重綠營提案。經表決，現場45位議員僅16位贊成張肇良提案、28位反對。

劉仁照再度動議，指六都只有桃園在審預算時，一讀會是大會審查，桃園升格以來預算逐年攀升逾1400億，議員們難以消化，建議效仿其他五都落實分組審查，但仍僅19票贊成、26票反對，不敵藍營和無黨的人數優勢。

劉仁照會後表示，民進黨團提案是本於議員職責為市民看省荷包，可惜都被國民黨封殺，批評國民黨帶頭放水、弱化議會職權。張肇良也表示，這次中央稅收超徵桃園分配50億，這筆預算今年通通辦理墊付用在社福預算，卻毫無經過議員監督，實在不合理。

國民黨團總召梁為超則表示，包括前縣長呂秀蓮、朱立倫、吳志揚、鄭文燦時代，都是授權議長核可墊付案等臨時新增的政府支出，議會也都是採聯席審查方式舉行，這次無黨總召是按照過去慣例提案，請民進黨不用因為換黨執政就雙標。